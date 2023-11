El emotivo momento que protagonizó Manu Urcera: “Elijo creer que el ‘Chapu’ estuvo ahí”

Urcera, visiblemente emocionado, relató este singular episodio. "Llegué al box y cuando me estaba cambiando para salir al entrenamiento, apareció un pajarito de la nada. Estuve en esa situación miles de veces y nunca se me acercó un pajarito", comenzó describiendo el experimentado piloto sureño.

Cómo fue el emotivo episodio que vivió Manu Urcera

Este pequeño visitante alado no solo se limitó a posarse en sus guantes, sino que ascendió hasta su casco. Pero el momento más impactante llegó cuando Urcera se quitó la gorra, que ostentaba el logo de 'Chapu' Herrera, y se dispuso a colocarse el casco: el pajarito decidió ubicarse en la gorra. "Algo increíble", admitió Urcera.

El relato del piloto continuó: "No solo se subió de los guantes, al casco y después de la gorra, sino que me cantaba, me gritaba a mí y me miraba, rarísimo". Fotógrafos y miembros de su equipo fueron testigos de este insólito episodio, inmortalizando el encuentro.

José Manuel Urcera, entre la sorpresa y la emoción, compartió su interpretación de este suceso: "Elijo creer que el 'Chapu' estuvo ahí, acompañándome y fue una manera de saludarnos". Así, en medio del automovilismo argentino, un pequeño pajarito se convirtió en un símbolo de amistad y recuerdo para un colega querido, Agustín Herrera, quien dejó una huella imborrable en el corazón de quienes lo conocieron.