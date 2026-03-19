El enojo de los hinchas de River por los elevados precios de las entradas ante Estudiantes RC: cuánto cuestan

Desde Estudiantes de Rio Cuarto se expresaron por los altos costos de las entradas para ver el partido que se jugará este domingo.

Algunos hinchas de River están enojados en medio de la felicidad que les generó saber que podrán asistir, categorizados como neutrales, al estadio de Estudiantes de Rio Cuarto por una nueva fecha del Torneo Apertura: los precios exorbitantes de las entradas generaron malestar .

Algunos hinchas estarán presentes en el duelo programado para el domingo 22 de marzo desde las 17.45 pero otros decidieron no sacar entradas al conocer los valores que tienen las entradas para el partido. Es que los precios para esos 3500 hinchas que podrán asistir sin ser socios se mantienen entre los 80 mil hasta los 350 mil pesos.

Ante las críticas recibidas, Cristian Testa , gerente de Estudiantes de Río Cuarto se expresó sobre las repercusiones en diálogo con La Página Millonaria: “Nos basamos en que tenemos que cuidar a nuestros socios, y aquel que no sea socio tiene que pagar la entrada. No es en el único partido en que vendemos entradas, como no completamos la capacidad de la cancha con socios, vendemos entradas para todos”.

Hinchas River (1)

A su vez, agregó: “No queremos darle la espalda a ningún futbolero, solo cuidar a nuestros socios. Pusimos una popular a 80 mil pesos para aquellos que no puedan comprar platea. Hay de todos los valores. Tenemos oferta para todos, tenemos entradas desde 80 mil hasta 350 mil. La oferta está, vos optas por la que vos quieras”.

“Imaginate que hay gente que va a ver a River esta vez y no va a viajar a Buenos Aires a verlo nunca más. Cada club puede hacer la oferta que quiere. Si un club quiere poner la entrada a 1 millón de pesos puede hacerlo”, confesó.

Para cerrar, dijo: "La idea nuestra es cuidar a nuestros socios. Imaginate que yo tenía que trasladar a nuestros socios a otro lugar y que tengan que hacer 200 o 300 kilómetros para ver el partido, nos parecía un despropósito. Vamos a jugar todos los partidos en nuestra cancha”.

Los precios de las entradas para el partido

Popular Norte: $80.000

Popular Sur: $150.000

Platea Alta: $250.000

Platea Oeste $300.000

Platea Techada/palco borde de campo: $350.000.

Bombazo: cuál es el delantero del fútbol europeo que buscará Coudet para River

El plantel de River es el mismo al que tenía en su poder el entrenador Marcelo Gallardo, pero parece otro. El equipo mostró una cara renovada desde la llegada de Chacho Coudet, que ya suma dos victorias consecutivas, y promete seguir levantando vuelo para devolverle confianza al hincha que se mostró efusivo en el Más Monumental durante la victoria 2-0 ante Sarmiento de Junín el pasado domingo.

El entrenador tiene las claras intenciones de seguir mejorando en el funcionamiento y lo dejará en claro en el próximo mercado de pases donde tiene planificado ir a buscar a un jugador que hace varios años juega en la elite del fútbol europeo. Fue el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de pases, quien reveló el nombre de una figura mundial por la que irá a la carga.

“River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano europeo. Ha marcado 7 goles y dado una asistencia en una temporada difícil para el Torino, y el nuevo entrenador, Coudet, considera a Cholito una prioridad absoluta”, contó en X (ex Twitter).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2033077234907443479&partner=&hide_thread=false River Plate are interested in Gio Simeone as target for the summer transfer window.



He’s scored 7 goals plus one assist in a difficult season for Torino and new coach Coudet see Cholito as a top priority. pic.twitter.com/3KnNygcwWb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026

El jugador supo jugar en Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli, durante su trayectoria deportiva. Actualmente el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio, y está valuado en cinco millones de euros, con una obligación de compra de siete millones de euros. Cabe recordar que el jugador disputó 33 partidos oficiales, y formó parte de los planteles que ganaron la Final 2014, Copa Campeonato, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.