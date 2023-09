Corría el año 2011 cuando Darío Cvitanich desembarcó en Boca generando un gran descontento entre sus familiares. Es que tanto él como sus hermanos son hinchas de River , por lo que contó cómo fue la interna familiar en esos años y cómo decidieron no acompañarlo cuando salió campeón.

Entre el 2011 y el 2012, Darío Cvitanich llegó a préstamos a Boca a pedido de Julio César Falcioni. En su primeros meses como futbolista se consagró campeón invicto con el Xeneize, aunque su alegría fue parcial. No sólo porque desde chico es hincha de River , sino que porque su familia decidió no acompañarlo en ese momento.

Ahora, en diálogo con ESPN Playroom, el delantero contó cómo fue la interna familiar que afrontó con sus hermanos, fanáticos del Millonario, y qué sintió al no sentir la compañía de ellos en la obtención de uno de los títulos más importantes de su carrera.

Boca-River-Darío Cvitanich.mp4

“Sí, soy hincha de River, pero jugué en Boca. Tuve problemas con mis hermanos, por eso. Cuando salimos campeones con Boca, me dijeron ‘mirá, te deseamos lo mejor, pero no vamos a ir a la cancha el día que Boca salga campeón'", reveló sobre la postura que tomaron sus hermanos en ese momento.

Es por eso que Darío Cvitanich contó lo que sintió al dar la vuelta con Boca: "Yo sentía alegría de verdad porque lo tomé como un trabajo, siempre me brindé al 100%. No iba a influir, de hecho eso era de chico, después como que empecé a jugar al fútbol y me encariñé mucho con Banfield”.

Boca-River-Darío Cvitanich.jpg

Para demostrar que, a diferencia de sus hermanos, él poco a poco fue perdiendo el amor profundo por River, contó que incluso podría haber jugado en el Millonario en 2017, ya que Marcelo Gallardo lo llamó para sumarlo de cara a las semifinales de la Copa Libertadores que terminó perdiendo con Lanús.

"Siempre contesto lo mismo. Fui un agradecido. Tuve la suerte de hablar con él aquella semana, antes del partido con Lanús. Si la decisión mía fue que no, es porque estaba bien en Banfield en ese momento. No me arrepiento porque, en su momento, fue lo que quise elegir", cerró.