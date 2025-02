El escandaloso palo que Mario Kempes le pegó a Chiqui Tapia: "Vive en Miami"

En conversaciones con el programa Súper Deportivo Radio, el ex delantero, quien hoy en día es analista deportivo, arrancó diciendo: "Cada vez que habla esta persona, parece que el fútbol nació cuando empezó a dirigir la AFA. Eso me da pena, porque la historia del fútbol argentino es muy rica a nivel de equipos y hoy a nivel de selección”.

“Hoy un presidente de la AFA que se olvidé del primer título del mundo, es triste. Si estos muchachos, acostumbrados a como viven hoy, los hubiesen metido en José C Paz, en la Colonia Salvatori, no sé que hubiera pasado. Me duele muchísimo", siguió en su duro descargo contra el dirigente que obtuvo la tercera estrella para la Selección.

Además, en la misma línea, contó: "Yo le escribí una carta a Tapia, preguntándole por qué el 78 no existe para él. Por qué esa vergüenza. ¿Qué sabe este señor de democracia? Ni me contestó la carta ni dio señales. El problema es que sigue pensando que el fútbol argentino empezó a ser fuerte cuando él entró como presidente".

"Se pone laureles que no le corresponden. Yo le tengo mucho respeto a la AFA, pero no a quien dirige la AFA, porque se está equivocando. Él se debe a la historia del fútbol argentino. Estoy decepcionado, desahuciado. El fútbol argentino no te va a hacer famoso, por más que vos quieras ser famoso. Es el presidente, vos no jugás", agregó.

Más de Kempes contra Chiqui Tapia

También comparó: "Me duele, pero también tengo que pensar qué quiere esta gente. ¿Está para dirigir o está para otra cosa diferente? A lo mejor se cree que es Superman de la historia. Julio Grondona, también tuvo sus cosas raras, pero yo te diría que, a diferencia de Tapia, nunca despreció a los campeones del mundo".

Y para cerrar disparó: "Hace y deshace como quiere. Los campeonatos argentinos dan pena. El fútbol argentino no está hecho para tantos equipos. Lo peor de todo es que no hay descensos. Ya se parece a la MLS. Es jugar sin motivación. No sé qué se busca con dos campeones. Al final, parece que Tapia se contagió del fútbol de la MLS, porque prácticamente vive en Miami".