El ex jugador del Atlético de Simeone que habló pestes del Cholo Simeone

image.png Joao Félix arremetió contra el Cholo Simeone

Pasó a préstamo al Chelsea, pero el equipo de los millones que formaron los Blues con múltiples incorporaciones de alto calibre no resultó: apenas seis meses después de su llegada a Londres, eligió marcharse para cumplir -como él mismo dijo- su sueño de jugar en el Barcelona.

El conjunto blaugrana consiguió acordar con el Atlético una cesión hasta fines de junio de 2024 y enseguida se ganó la titularidad en el 11 de Xavi, quien le dio la confianza para que se luzca como lo está haciendo.

Pero en una reciente nota, el portugués cargó contra su ex entrenador: "Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero necesitaba cambiar".

Y cerró: "Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador. pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía".