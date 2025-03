El famoso arquero que ninguneó al Dibu Martínez y lo puso detrás de los 10 mejores del mundo

La figura del Dibu Martínez sigue generando controversia en el fútbol internacional. Pese a sus logros con la Selección Argentina, donde fue clave en la obtención de la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, y sus reconocimientos individuales, como el premio The Best al mejor arquero del mundo, las opiniones sobre su nivel no siempre son favorables. En esta ocasión, Edwin van der Sar, una de las leyendas del arco, lanzó una declaración que puso en debate la jerarquía del marplatense en el fútbol actual.