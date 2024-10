El famoso periodista deportivo que fue despedido y ahora consiguió trabajo: "Feliz"

El anuncio de su salida generó una mezcla de sorpresa y nostalgia entre los fanáticos del deporte y sus seguidores, quienes vieron en Montesano no solo a un relator, sino a un referente que acompañó a varias generaciones en momentos claves del vóley argentino. En un video compartido en sus redes sociales, el periodista deportivo explicó con emotividad las razones detrás de su decisión de cerrar este ciclo en TyC Sports, haciendo hincapié en los momentos buenos y no tan buenos que vivió a lo largo de su extensa carrera en el canal.

José Montesano se fue de TyC Sports hace pocos días

"He terminado un ciclo hermoso, desde hoy ya no estaré en la pantalla. Fue de común acuerdo", señaló Montesano, dejando claro que la decisión fue tomada de manera amistosa entre ambas partes. "Fueron 27 años, con momentos buenos y no tan buenos, algunos feos. Un montón, la mitad de mi vida", expresó el periodista, reflejando la profundidad de su vínculo con el canal y el deporte que tanto lo apasiona. La relación de Montesano con el vóley se forjó con el paso del tiempo, relatando tanto victorias como derrotas, y siempre mostrando un compromiso inquebrantable con su trabajo. "Siempre les hablo con el corazón. Esta vez no será diferente: gracias por escucharme, por entender este mensaje de mi salida de TyC Sports, por tanto cariño. Son muchas historias dentro de una historia", agregó en su mensaje de despedida.