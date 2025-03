El fuerte análisis que hizo Marcelo Bielsa tras perder con Argentina en las Eliminatorias

Luego Bielsa dijo: "Lo dicen las individualidades. Si en un equipo juegan Darwin (Núñez), De Arrascaeta, Betancur, y generamos pocas opciones de gol, si el entrenador persigue un equipo que dañe cuando ataque y no crea situaciones, la responsabilidad no puede ser de las individualidades ”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1903286798240870492&partner=&hide_thread=false "Si usted cree que Argentina es un equipo en el que hay diferencias sustanciales entre titulares y suplentes, equivoca el análisis. Únicamente, ese análisis se confirma en Messi, los demás jugadores son de la misma calidad".



Firma: Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/2gL24W4Vyh — TyC Sports (@TyCSports) March 22, 2025

Durante la conferencia de prensa tuvo un intercambio con un periodista que le preguntó al 'Loco'. En su respuesta negó que, a pesar de no tener a algunas figuras de su plantel, el equipo de Scaloni no tienen nivel de suplentes: “No es el equipo suplente de Argentina. Si usted cree que Argentina es un equipo en el que hay diferencia sustancial entre titulares y suplentes, equivoca el análisis, porque ese análisis únicamente se confirma en Messi. Los demás jugadores, los que juegan y los que sustituyen, son de la misma calidad”.

Por otra parte palpitó el encuentro ante Bolivia: “Sabemos que jugar por encima de 4000 metros aumenta la dificultad. Pero seguramente no jugarán futbolistas que estuvieron hoy. El partido lo imagino con la limitante que significa la disminución que provoca la altura en el rendimiento físico. Eso no invalida nuestra posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo”.