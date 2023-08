El fuerte desahogo de Martín Demichelis luego de que River volviera a la victoria

La victoria, a juicio de Demichelis , se forjó "luego de un comienzo complicado y trabado”. “Al descanso fuimos con la sensación de que no estábamos desempeñando un buen juego. Sin embargo, logramos construir una ventaja considerable en el marcador", aseguró el entrenador del Millonario.

El DT explicó que aún varios jugadores necesitan conocerse para rendir al mejor nivel posible: "Por haberse integrado caras nuevas, tardamos en encontrar nuestra mejor versión. Seguramente los nuevos chicos nos aportarán muchísimo, pero hay que seguir trabajando".

"River no te espera y hay que ganar y ganar. Hubo movimiento y eso repercute en que nos lleve una cierta cantidad de minutos en el partido para volver a ser nosotros. Hay que seguir trabajando, no hay secretos en todo esto", aseguró Martín Demichelis.

Demichelis también aprovechó para tocar el tema del mercado de pases y la situación de algunos jugadores: "Hasta el 31 de agosto todo es posible. Te pueden venir y comprar a un jugador. No es un club que esté vendiendo, pero hay cosas que no las podemos manejar, como lo de Lucas Beltrán. Pero creo que no necesitamos nada más. Son 4 meses para trabajar de acá a diciembre con el grandísimo plantel que tengo. Después del final total de 2023, recién sacaremos conclusiones".

En el análisis del partido y el futuro, Demichelis cerró: "No podíamos pasar de ser los mejores del fútbol argentino a hacer unos malos cuatro meses. Necesitábamos volver a ganar porque había una carga emocional grande para con nosotros y por eso quizá el equipo arrancó un poco trabado. Vamos a competir. Vamos a trabajar de acá al 23 de diciembre, que hay estipulada una final por el Trofeo de Campeones que jugar".