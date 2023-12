El fuerte mensaje que le dio el Pollo Vignolo a Horacio Pagani

Vignolo-Mensaje-Pagani.mp4

Y agregó sobre su forma de exponerse ante las cámaras: “Lo quiero muchísimo y amo sus calenturas, me encantan. Cuando lo veo que empieza a ponerse colorado es sentir que está por explotar la bomba del todo, pero una bomba atómica”.

Para cerrar su mensaje, enviado desde Santiago del Estero ya que Vignolo fue el relator en la final entre River y Rosario Central, le envió un último mensaje al equipo y a Horacio: “Que tengan un gran año, los felicito por el programa. Horacio, te quiero y me encanta verte tan enamorado”.

La respuesta de Pagani no tardó en llegar: “Somos los únicos dos fundadores de ese programa. Si empieza de nuevo vamos por ocho años, y somos los únicos que estamos desde el comienzo”.

En cuanto a su personalidad para hacer periodismo, donde muchas veces lo lleva a pelearse con sus colegas, contó que en su casa no lo vive con la misma intensidad: “A veces hay algunas cosas que la podrían parar. Ayer aproveché en la reunión con los editores les digo: 'una vez pueden pararme ese insulto fuerte que me ponen todos los días'. En mi casa veo los partidos de fútbol cuando estoy absolutamente solo en mi casa y no abro la boca. No digo nada. Hace 30 años que no grito un gol, hace 57 años que laburo de esto”.