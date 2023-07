El fuerte mensaje de una estrella de Newell's ante "el robo de la Bombonera"

No hay duda alguna que el VAR trajo mucha polémica desde su llegada al fútbol argentino. Y lejos de dar tranquilidad, cada decisión en la que interviene (o irónicamente también las que no lo hace) termina siendo un motivo de enojo, tanto por parte de los hinchas, como por los entrenadores y futbolistas. Y el partido entre Boca y Newell’s de la noche del lunes no fue la excepción.

Es por eso que un ídolo de la institución como es Nacho Scocco no pudo evitar quedarse callado, después de que anularan el gol de su equipo por una supuesta falta a Valentini y que no revisaran la jugada en el VAR. "¿Otro más? Déjense de joder, dan vergüenza…son un desastre todos, no se salva nadie…el VAR en el fútbol argentino es lamentable", expresó Nacho, quien también está muy identificado con la camiseta de River.

Embed Otro más ? Déjense de joder, dan verguenza…son un desastre todos, no se salva nadie…el var en el fútbol argentino es lamentable — Nacho Scocco (@NachoScocco32ok) July 25, 2023

Quien también opinó del tema fue el Gringo Heinze, quienes a su manera, intentó bajar la calentura de su equipo: “Ya no me interesa decir nada. El día que tenga que decir algo lo voy a decir. Ya no me produce nada”.

Es que el equipo rosarino viene desde hace rato enojado con los arbitrajes, a tal punto que luego del partido pasado frente a Huracán, luego de que su equipo haya sufrido una expulsión en el arranque del ST y dos más una vez finalizado el partido por parte del árbitro Luis Lobo Medina.

Embed

"Son los jugadores los protagonistas, no son ustedes. Cuiden un poquito. No sean tan tan malos. Piensen. Pensá un poco, ese es tu trabajo, no lo tenés que arruinar, empezá a educar. Educá, o si no sabés, te tienen que educar a vos", dijo caliente en ese momento Heinze.

"Esta gente, como el árbitro de hoy, que condiciona completamente del primer minuto a los dos equipos, no al nuestro, sino a los dos equipos, si no estás capacitado no estés adentro de una cancha. Por lo menos por respeto a la gente que trabaja y hay mucha, de los dos equipos", agregó el Gringo furioso, ayer, prefirió bajar un poco la temperatura de sus reclamos, pero sin quedarse callado.