El futbolista del Barcelona que reconoció que no se bancaba a Messi

Una excompañero de Messi confesó que tuvieron dificultades en la relación pero no dudó en elogiar al '10' por su nivel futbolístico.

En su relato continuó explicando: "Leo obtiene motivación de muchas cosas de las que nosotros no obtenemos motivación. Hubo momentos en que no nos llevamos bien. Ya fuera por qué se molestó conmigo o yo con él. Siempre he tenido mucho respeto por él y él, a menudo, también ha respetado mi opinión. También aprendes de él".