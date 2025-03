El futuro de Colapinto en la F1: cómo le fue a Doohan en los test de Bahrein

Colapinto Doohan-Portada.jpg

Franco Colapinto rompió el silencio y reveló cuál va a ser su rol en Alpine

Franco Colapinto continúa escribiendo su historia en la Fórmula 1 con pasos firmes. Luego de su debut en la categoría con Williams, el piloto argentino dio un giro clave en su carrera al sumarse a Alpine, una escudería con grandes aspiraciones y una estructura que apuesta por el talento joven. En una reciente entrevista con Telenoche, el corredor de Pilar expresó su felicidad por esta nueva etapa: "Alpine hizo un esfuerzo muy grande por mí. Estoy feliz y agradecido por la oportunidad".

El camino de Colapinto hacia la máxima categoría del automovilismo no fue sencillo. El año pasado, con Williams, mostró un rendimiento destacado en las primeras carreras, lo que despertó el interés de varias escuderías. Sin embargo, tras un período de negociaciones intensas, Alpine surgió como la mejor opción. "Hubo muchos equipos interesados y hubo llamadas constantes a managers y gente de Williams. Después se fueron reduciendo las opciones y Alpine terminó siendo la mejor alternativa, la que me daba más oportunidades para tener una butaca en el futuro", explicó.

Bajo el ala de Flavio Briatore y Luca De Meo

Uno de los factores determinantes en la llegada de Colapinto a Alpine fue la presencia de Flavio Briatore, histórico director de equipo que llevó al éxito a Michael Schumacher y Fernando Alonso. "Para mí es un honor y un orgullo enorme. Le dije a Flavio que para mí que me esté hablando y me haya tenido en la mira, que me estuviera llamando para cerrar el acuerdo, fue un honor. Él encontró a ‘Schumi’, fue el que creó a Alonso, entonces tiene mucha historia en la F1 y sabe que se la juega por lo que él siente que tiene que ir. Por ahora no se equivocó", afirmó el joven piloto.

Colapinto-Doohan-Portada.jpg

Durante la reciente presentación de los monoplazas en Londres, Colapinto no pudo estar en el evento principal, ya que la exposición estuvo reservada para los pilotos titulares. Sin embargo, compartió momentos con el equipo en el backstage y fue parte de la sesión de fotos oficiales junto a Pierre Gasly, Jack Doohan, Ryo Hirakawa y Paul Aron. En la imagen, se pudo ver a un equipo unido y con altas expectativas para la temporada 2025.

El desafío de Alpine y el nuevo rol de Franco Colapinto en la escudería

Alpine arranca esta temporada con el modelo A525, un monoplaza que ha evolucionado con mejoras aerodinámicas y ajustes en el chasis para compensar ciertas deficiencias en el motor. Tanto Colapinto como Paul Aron estarán encargados de trabajar en el simulador para optimizar el rendimiento del auto.

En este sentido, el argentino explicó su nuevo rol dentro del equipo: "Yo estoy apoyando al equipo. No soy piloto todavía y no sé cuándo lo seré en el futuro, pero mi trabajo es apoyarlo, trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos consistentemente. Es el objetivo de este año y trataremos de hacerlo".

La transición de Williams a Alpine ha significado un cambio importante para Colapinto, quien aún está en proceso de adaptación. “Hay muchas cosas que cambian. Son cosas que tengo que ir aprendiendo, este primer mes que estuve trabajando fue muy positivo, aprendí un montón de cosas. Traigo de Williams cosas diferentes, del sistema, volante, setup, y la idea es ponerlas juntas. Ver qué tiene uno mejor que el otro”, explicó.