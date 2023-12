El galardón que recibió Julián Álvarez en el Mundial de Clubes

Julián Álvarez volvió a dejar en claro su gran momento personal, asentándose en el once titular del Manchester City . Pep Guardiola en esta ocasión lo ubicó como único centro delantero, por la lesión que sufrió el noruego Erling Haaland , la cual le impidió disputar el Mundial de Clubes con los Citizens.

El ex River anotó un doblete y cedió una asistencia, durante la goleada por 4 a 0 de su equipo ante el Fluminense de Brasil, el último campeón de la Copa Libertadores de América. Gracias a esta actuación, fue elegido como el mejor jugador del partido (“Man of the match”) de la final.