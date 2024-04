El gallego Insúa rompió el silencio contra la dirigencia de San Lorenzo: la fuerte frase

"Nosotros volvimos del viaje a Quito. Cuando me desperté tenía un mensaje del actual presidente que me decía que quería hablar conmigo a las 5 de la tarde. No es habitual revisar las cosas a los tres meses de haber firmado un contrato por dos años. Fue una charla larga, estuvimos como tres horas. Escuché los argumentos del actual presidente. Me dijo que sus pares de CD le pidieron que se terminara el vínculo ", contó Insúa sobre la reunión que mantuvo.

"Le dije que me parecía raro. San Lorenzo todo lo que tuvo que hacer en enero, que no sucedió, lo hizo en marzo, con la competencia ya iniciada. En un torneo corto de 14 fechas, no podés dar cuatro fechas de ventaja", le respondió el Gallego.

Los refuerzos: la principal crítica de Insúa a la dirigencia de San Lorenzo

La principal disputa pasó por los refuerzos en el mercado de pases y así lo explicó: "Nosotros queríamos tener la base de 14 jugadores e incorporar seis o siete refuerzos. Se fueron Batalla, Rafa Pérez, Elías, Maroni y Girotti. En caso de Elías era más complejo porque terminaba el contrato y tenía un precontrato. Rafa tenía un año más de contrato, Girotti se quería quedar".

Sin embargo, no llegaron nuevos nombres y se fueron varias figuras: "El actual presidente me dijo que aspiraba a ganar la Libertadores, cosa que yo estaba de acuerdo. Por eso había que reforzarse con jerarquía. Di cinco o seis nombres que me gustaban. Salvo el caso de Ferreira, que llegó faltando cinco días, no llegó ninguno. El club, desconozco los motivos, contrato a ocho jugadores con contrato profesional para reserva".

#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/zu1MLdTHaA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2024

"De los diez jugadores que vinieron, el CT pidió a dos. No deja de ser trascendente lo que pasa afuera. Tenía clarísimo que la conducción actual tenía ganas que jugaran los que ellos habían contratado. Un día salió publicado el contrato del CT cuando había una cláusula. Un día salió que Leguizamón estaba con una venda y que no iba a jugar el clásico por un tatuaje que se había hecho. Son cosas que no pasaban hasta el 26 de diciembre de 2023", agregó.

La promesa que Marcelo Moretti no cumplió

"El hecho que no lleguen los jugadores que el CT pidió. El presidente me dijo que se iban a quedar los 14 jugadores y que iban a llegar refuerzos porque tenía 15 millones de dólares", resumió el Gallego Insúa y agregó: "Nosotros estábamos calmos. Había sido un sido un ciclo virtuoso, nunca dejamos de crecer. Faltaba lo más importante que era salir campeón. No queda muy bien hacerlo a los tres meses. Parecería que cambió de opinión".

Sobre el detrás de escena de su despido, aseguró: "No me animaría decir que hubo un destrato pero no soy ingenuo. Hubo un grave error de conducción en utilizar el área de fútbol profesional para hacer política partidaria, de política interna. Eso no pasaba. En el vestuario sólo se hablaba de fútbol. Cuando ves informaciones que son privadas, no elegidas por nosotros y salen a la luz".

La intimación al club y el nuevo entrenador

Por la finalización unilateral del contrato, Rubén Darío Insúa busca que el club le pague lo que le deben. Ante esta situación, aseguró qué hará con el dinero recaudado: "El actual presidente prometió que iba a construir un estadio, cuando llegue el momento voy a destinar todo al club. Parte del acuerdo lo donaré para el estadio que prometió el actual presidente".

Finalmente, Leandro Romagnoli es el encargado de continuar el trabajo de Insúa en San Lorenzo. Sobre la elección de la dirigencia, el ex entrenador opinó: "Tengo un gran aprecio por Pipi, lo tuve como jugador. Creo que era el indicado para este momento".