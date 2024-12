El gesto de Bizarrap que podría anticipar el futuro de Franco Colapinto

El reconocido productor musical, que se ha convertido en un apoyo clave para Colapinto tanto en lo económico como en lo emocional, encendió los rumores al comenzar a seguir en Instagram a Alpine, la escudería francesa que podría abrirle una puerta al joven de Pilar. Este gesto no pasó desapercibido entre los fanáticos del piloto, quienes rápidamente asociaron la acción de Bizarrap con la posibilidad de que Colapinto recale en el equipo galo para 2025.

Según algunas versiones, Doohan tendría un contrato inicial de cinco carreras, lo que abriría la posibilidad de que Colapinto tome su lugar en el equipo francés más adelante. Incluso, el piloto ya habría tenido reuniones con Flavio Briatore, asesor de Alpine, quien destacó su talento y lo calificó como “un futuro campeón”.

La relación entre Bizarrap y Colapinto ha sido fundamental en la carrera del joven piloto. El productor no solo lo ayudó a superar momentos complicados en su trayectoria, sino que también se ha convertido en un hincha incondicional, asegurando que seguirá apoyando a su amigo más allá del equipo para el que compita.

Colapinto 2.jpg El gesto de Bizarrap con Alpine, que ilusiona para el futuro de Colapinto

Cómo será el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

“Yo en este momento soy y siempre seré fanático de Franco. Es lo único que me importa. No me interesa nada más”, afirmó Bizarrap en una entrevista reciente. Además, recordó cómo comenzó a interesarse en la Fórmula 1 en 2021, gracias al emocionante duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Desde entonces, su entusiasmo por el deporte ha estado ligado al desempeño de Colapinto, a quien considera un amigo cercano y un representante del talento argentino en el mundo.

El potencial traspaso a Alpine podría representar un paso clave en su carrera, brindándole la oportunidad de competir al más alto nivel en una escudería con mayores recursos y ambiciones en la Fórmula 1.