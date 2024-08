El gesto del Dibu Martínez en Inglaterra del que hablan los hinchas

El segundo tiempo fue más equilibrado, con ambos equipos intercambiando posesiones sin generar demasiado peligro durante los primeros 20 minutos. Fue entonces cuando Unai Emery decidió realizar algunos cambios estratégicos que cambiarían el rumbo del partido. Ramsey, Maatsen y John Jader Durán ingresaron al campo, inyectando velocidad y frescura al equipo. En una jugada colectiva magistral, Durán marcó el gol decisivo que selló la victoria para el Aston Villa.

Embed El Dibu de la gente pic.twitter.com/BG05KgxHSi — VarskySports (@VarskySports) August 18, 2024

El gran gesto del Dibu Martínez para los hinchas

Dibu Martínez, aunque tuvo una primera mitad más tranquila, fue determinante en la segunda parte, con varias atajadas clave que mantuvieron a su equipo en el partido y aseguraron los tres puntos. Al finalizar el encuentro, el arquero argentino se acercó a la tribuna donde se encontraban los seguidores del Aston Villa, se quitó los guantes y los lanzó al público, acompañado de un gesto de cariño que fue captado por las cámaras del club. Este momento fue compartido en las redes sociales del Aston Villa, donde lo describieron como “el jugador del pueblo”, una muestra del profundo vínculo que Martínez ha establecido con los hinchas.

El gesto de Martínez no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó fuera de Inglaterra, recibiendo una ola de elogios por parte de los hinchas de todo el mundo. En otro posteo, el club destacó una de las grandes atajadas del Dibu durante el partido, acompañada del mensaje "BITW" (Best In The World) y una corona de rey, reafirmando su estatus como uno de los mejores arqueros del mundo en la actualidad.