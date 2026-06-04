El gesto de Luciano Castro que alimentó rumores de reconciliación con Griselda Siciliani

El actor quedó expuesto por un gesto en las redes sociales que alimentó los rumores de una buena relación. Cuál fue la prueba que estuvo bajo la lupa por sus fans.

El mundo del espectáculo quedó sorprendido por una actitud de Luciano Castro en un posteo de su expareja Griselda Siciliani que puso bajo la lupa su relación y un posible regreso para encaminarse en una nueva etapa amorosa, en medio de una etapa de renovación de los vínculos en el mundo del espectáculo como los casos de Zaira Nara y Paula Chaves, como también la aparición juntos de Araceli González y Adrián Suar para revincularse . En este contexto, las redes sociales fueron el escenario para poner como objeto de análisis actitudes que demuestran una buena relación entre los actores.

En medio de un hallazgo de Maria Frisciotti, conocido en el ambiente del espectáculo como Pochi de Gossipeame , se abrieron un sinfín de teorías. Es que en las últimas horas compartió en sus redes sociales que el actor Castro tuvo una interacción en una publicación de Instagram donde la actriz celebró, a comienzos de mayo, su paso por la serie Envidiosa que cautivó al público.

En esa imagen la actriz aparece junto a un afiche de la serie donde se la ve a ella misma posando con el personaje que interpretó. “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”, escribió Griselda en dicho posteo que fue el lugar especial por el que Luciano eligió conectar.

Like Luciano Castro a Griselda Siciliani

Entre los más 100 mil “me gusta” que recibió la publicación, apareció un "like" especial: el del actor Luciano Castro, con quien tuvo una relación amorosa que terminó luego de una presunta infidelidad con una española durante un viaje por el país europeo. “¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia,para mí debe querer recuperarla...¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”, escribió Pochi en sus redes.

Cabe recordar que en abril del corriente año, la actriz fue contundente y dejó en claro que están separados: “Sí, ahí cada uno... Cada persona tiene sus procesos. Me siento muy bien. Estoy muy conectada con lo que me pasa, con las cosas que son más lindas, más divertidas y las que no tanto. Pero muy bien. Es la vida”, había dicho y agregó: "No, no hablamos, estamos separados. Tenemos la mejor. Muy buena onda, pero no. Como cualquier pareja que se separa, se separa. Ya está”.