El golazo de Enzo para el Chelsea y la derrota del Aston Villa del Dibu Martínez en la Premier League

Los Blues empataron 2 a 2 con el Bournemouth mientras que los Villanos fueron goleados por el Arsenal.

Como acostumbra en cada fin de año, la Premier League no se detiene y se encuentra disputando una fecha entre semana que inició ayer y finalizará en 2026, más precisamente el 1° de enero. Con Enzo Fernández como protagonista, el Chelsea empató con Bournemouth mientras que el Aston Villa del Dibu Martínez fue bailado por el líder, el Arsenal.

Con Alejandro Garnacho y Enzo de arranque, el equipo londinense buscaba los tres puntos que lo devolvieran a los puestos de Champions League. Las Cerezas, por su parte, contaron con Marcos Senesi de titular, en los puestos de abajo dela Premier League y sin ganar desde finales de octubre.

Con un comienzo movidito, los Blues lograron un empate parcial, luego de conceder un gol en los primeros diez minutos. Enzo y Garnacho se unieron para conseguir el 2-1 pero a los 5 minutos Justin Kluivert lo volvió a igualar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2006092439183049203&partner=&hide_thread=false UFFF, QUÉ GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ.



LA COLGÓ DEL ÁNGULO. pic.twitter.com/OnAJioDyMd — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 30, 2025

Así las cosas, en 27 minutos el partido ya estaba 2 a 2 y ese terminó siendo el marcador final. Los Blues nuevamente dejaron ir dos puntos vitales en la lucha por el ingreso a las copas mientras que el Bournemouth de Senesi y Julio Soler se sigue complicando en la tabla de posiciones.

El Arsenal no tuvo piedad con el Aston Villa

El Arsenal, líder en solitario de la Premier League, pasó por arriba al Aston Villa del Dibu Martínez. Fue con una goleada 4-1 con goles Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús para los de Mikel Arteta. Ollie Watkins, que venía de anotar un doblete contra el Chelsea, descontó para los visitantes. Ahora, con un partido más, le sacó cinco de diferencia al Manchester City.

Luego de un primer tiempo chato, en el que se pegó y hubo más fricciones que juego, se fueron al descanso sin goles. En la previa era el partido de la fecha, porque chocaban quienes ocupan el primer y tercer lugar de la tabla. Por eso no extrañó que no se guarden nada a la hora de disputar cada pelota.

Embed - ¡LIDERATO Y PALIZA GUNNER ANTE LOS VILLANOS DEL DIBU MARTÍNEZ! | Arsenal 4-1 Aston Villa | RESUMEN

El equipo de Arteta salió con todo al segundo tiempo en busca de los tres puntos, sabiendo que, si dejaba escapar la chance de ganarle a un contendiente directo, no solo se le acercaban los Villanos sino que el City tendría la punta en bandeja de plata antes de su compromiso del viernes contra Sunderland.

El primer tanto llegó con su arma preferida. Un córner cerrado derivó en que el brasileño Gabriel Magalhaes le ganara en el salto al Dibu Martínez y adelantara a su equipo. El arquero argentino reclamó infracción por una carga del brasileño, pero ni el juez ni el VAR le dieron la razón.

Los de Arteta siguieron buscando y, apenas cuatro minutos después el belga Trossard aumentó la ventaja. A los 69' tras una buena presión del elenco londinense, Zubimendi definió con categoría ante el achique desesperado del Dibu, quien tras el gol le reclamó a toda su defensa por el descuido. El último tanto fue por obra del brasileño Gabriel Jesús. El ex Palmeiras había entrado hacia apenas un minuto. El Villa alcanzó a descontar pero claramente el encuentro ya estaba liquidado. De esta manera, los de Londres llegaron a 45 puntos. Por otro lado, fue el final de la racha de 11 de victorias seguidas para el Aston Villa. Quedó igualada con la mejor de su historia, 111 años atrás.