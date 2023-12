El goleador de Cipolletti en el Federal A saltó de categoría: dónde jugará Favio Cabral

En su cuenta de instagram, Favio primero dejó un mensaje para el club cordobés agradeciendo los años allí vividos. "Hoy me despido de este club, que me hizo crecer, me formó, y donde pude lograr lo que cualquier pibe quisiera, que es debutar en primera división. Me llevo cada recuerdo de todas las personas que conocí en este club (cuerpos técnicos, médicos, utileros, nutricionistas, compañeros, etc) y donde siempre me han dejado una enseñanza. Y un agradecimiento también por toda esa hinchada que no le importa el lugar, horarios que están presentes en todos lados y me han brindado su cariño y apoyo como a cualquier pibe del club que siempre bancaron. Muchas gracias Talleres..."