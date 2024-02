El goleador del básquet de la región que se va a jugar Mendoza

Almendra no cerró su continuidad con el rojo de la capital neuquina pese a que era su intención. "La salida de Independiente se da porque no llegué a un acuerdo con el club. Por ahí se demoró un poco la comunicación, no logramos resolver algunas cosas y no se llegó a un acuerdo. Fue doloroso y bastante chocante para mi porque hace muchos años que estoy, pero hay que seguir adelante. Me siento con fuerzas y ganas de seguir compitiendo. Por eso tengo ganas de encontrar nuevos desafíos, como lo que se viene. Me quedan algunos añitos de básquet todavía para seguir compitiendo y me siento en buen nivel para hacerlo", dijo Almendra a LM.