El golf del Alto Valle cierra el año en Roca con un campeón latinoamericano

Será el próximo fin de semana en el Golf Club de la ciudad rionegrina y contará con la presencia de Gastón Huisman.

El golf de la región tiene grandes exponentes y uno de ellos entrena en la zona. Se llama Gastón Huisman , es del Alto Valle, y viene de coronarse campeón del Torneo de Naciones con la Selección Argentina en Cartagena, Colombia.

Ese mismo jugador –que hace un mes estaba levantando un título latinoamericano– va a estar compitiendo, junto a otros golfistas de gran nivel nacional y 100 jugadores de la región, en el Torneo Clausura del Golf Club General Roca, que se disputará este sábado 13 de diciembre en la cancha roquense.

Argentina – 646 golpes

Brasil – 648 golpes

Colombia – 652 golpes

golf huisman

El torneo se jugó en el Karibana Golf Club, un escenario de primer nivel en Cartagena.

Para llegar hasta ahí, Huisman tuvo que hacer podio en tres fechas clasificatorias, luego ganar la final argentina en Praderas (Luján, Buenos Aires) y recién entonces asegurar su lugar en el equipo nacional que terminó subido a lo más alto del continente.

golf huisman (2)

Los mejores de la zona cierran el año

Más allá de que se disputará en Roca, el Clausura es el cierre del año del golf de todo el Alto Valle y cada temporada convoca a jugadores de Neuquén, Plottier, Senillosa, Cipolletti, Allen, Regina y Roca, que cruzan el puente para medirse, compartir cancha y pelear su lugar en el leaderboard.

El torneo se jugará por handicap en distintas categorías. Habrá premios para primeros y segundos puestos de cada categoría y distinciones especiales al Best Drive (mejor drive) y Best Approach (mejor aproximación), dos galardones que los jugadores valoran casi tanto como ganar la categoría, porque hablan de precisión y potencia en los golpes que todos miran.

Golf, cierre de año y lindo ambiente

Como buen final de temporada, el Clausura no se queda solo en el tablero de resultados. Habrá sorteos, importantes premios para el Mejor Gross y quienes se destaquen en cada división, y un tercer tiempo a la altura: el restaurante del club estará a cargo del chef local Maxi Rodríguez, que estará a la altura con propuestas creadas para cerrar el año entre amigos, familia y buena gastronomía, con vista a la cancha, al green del hoyo 18, y a las bardas roquenses.

El 13 de diciembre, a menos de una hora de Neuquén capital, se va a jugar un torneo donde compiten campeones latinoamericanos, jugadores federados, aficionados avanzados y nuevas promesas, en una cancha de unas 25 hectáreas que representa un escenario de los más importantes de la Patagonia.