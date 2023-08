El gran negocio que generó Messi alrededor de su figura en Estados Unidos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Jorge__Mas/status/1689761802874126337&partner=&hide_thread=false ¡El efecto de Messi es real! Los suscriptores de #MLSSeasonPass en @AppleTV se duplicó desde que Messi se unió a @InterMiamiCF. Y la audiencia de las transmisiones en español del #MLSSeasonPass en @AppleTV ha superado en más de un 50% para los partidos de Messi y continúa… — Jorge Mas (@Jorge__Mas) August 10, 2023

En principio, la renombrada firma tecnológica habría pergeñado un acuerdo con Leo para cederle parte del dinero correspondiente a la venta de casacas, así como también la creación de una serie basada en su periplo en tierras yanquis; el pacto que fue rubricado en un contrato se extiende hasta el 2032. Para ese momento, en el que se espera que el exdelantero del PSG ya haya colgado los botines, la intención es que se convierta en dueño de una franquicia.

Un día antes del cotejo que el Inter tendrá por delante, el Tata Martino habló en una conferencia de prensa y deslizó que hubo contactos de los altos mandos del conjunto de Florida para contar con los servicios de Franco Armani y de Enzo Pérez, dos de las figuras de River, que acaba de quedar eliminado de la Copa Libertadores. De todas formas, el exentrenador del combinado nacional explicó que ya no hay posibilidades de sumar a más jugadores para que puedan compartir cancha con el mejor del mundo.

lionel messi inter miami.png Messi lleva siete goles anotados con el Inter de Miami.

"Hacer una apreciación sobre el gusto de los dos está de más, porque son futbolistas de una extensa trayectoria. No hace falta aclarar si me gustan o no, porque están al máximo nivel. Está claro que son muy respetables. Acá el libro de pases cerró, y desconozco todo lo que se habla en Buenos Aires. En 30 días, parece que podríamos haber armado cuatro o cinco equipos con todo lo que se viene diciendo, el problema es que después me toca aclarar cosas que no genero", sentenció el ídolo de Newell's.