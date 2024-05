El hermano de un futbolista de River "despidió" a Demichelis por redes y pidió el regreso de Gallardo

Desde su asunción en el plantel de la primera división de River Martín Demichelis está en el centro de atención por resultados irregulares que no terminan de convencer a los hinchas millonarios que expresan su descontento en las tribunas del Más Monumental con silbidos y algún insulto que se mezcla.

Las diferencias no parecen ser solo entre los hinchas. Es que el manejo con el plantel también está visto con una lupa tras la salida de jugadores históricos como Enzo Pérez, la partida polémica de Salomón Rondón que no determinó el motivo de su salida pero dio indicios de una relación rota con el entrenador. Las derrotas tampoco dan confianza en el entrenador, tanto es así que lo cuestionan hasta familiares de jugadores que integran el plantel del elenco de Núñez.

Lucas-Martínez-Demichelis.jpg

Fueron dos las historias que se viralizaron y fueron publicadas tras la derrota ante Argentinos. Luego de la mencionada, el hermano de Martínez compartió en sus historias una foto con el ex entrenador del Millonario Marcelo Gallardo. Horas más tarde de que se encienda la polémica, las historias fueron eliminadas de la cuenta de Instagram.

Hermano Davíd- Demichelis.jpg

Demichelis se hizo responsable de la derrota

"Confío en el grupo. El responsable soy yo. Los chicos son profesionales y querían dar la cara. No nos salió un buen partido y no hay mucho más para explicar", comenzó el DT. Y anunció: "Lo hablamos recién con los dirigentes, estamos para doblegar esfuerzo. Estaba planificando mañana libre, pero vamos a entrenar. Nos vamos a hacer cargo de la situación"

“Hoy no pateamos al arco. Me cuesta recordar pasajes buenos a lo largo de los 90 minutos. Nos costó, pocas veces jugamos así, no logramos asociarnos. Por momentos lo luchamos, fue muy cortado, golpeado de ambas partes",