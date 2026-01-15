El impactante posteo de LeBron James tras la última victoria de los Lakers

El veterano de 41 años sigue brillando en la NBA y fue determinante en el triunfo sobre Atlanta Hawks.

Con un parche que lo consagra como el jugador con más temporadas en la NBA (23) y una actuación de casi triple doble, LeBron James sigue desafiando el tiempo. En la última victoria 141-116 de Los Angeles Lakers sobre Atlanta Hawks, el Rey aportó 31 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes, reafirmando su vigencia superlativa.

Horas después del partido, cerró la noche con un posteo contundente en sus redes: " No importa si me amas o me odias, me recordarás ", escribió junto a fotos del encuentro, incluyendo dos junto a su hijo y compañero Bronny.

El legado, efectivamente, está asegurado. Además de ser el máximo anotador histórico de la liga, ahora lleva en el hombro derecho de su camiseta el distintivo "NBA Seasons 23", un reconocimiento oficial que estrenó el martes y portará por el resto de la temporada.

le bron posteo

Su entrenador, J.J. Redick, salió en su defensa tras el partido, criticando la narrativa que a veces lo rodea: "Es una locura. Vengan y estén a su alrededor todos los días y vean cuánto le importa de verdad. Está fuera de lo normal".

Las estadísticas de esta temporada borran cualquier noción de declive: promedia 22.4 puntos, 5.7 rebotes y 6.9 asistencias en 33.2 minutos, siendo el tercer anotador del equipo. El misterio sobre su futuro persiste, con su contrato terminando en junio y sin renovación a la vista.

Mientras tanto, los Lakers (5° en el Oeste, 24-14) preparan su próximo duelo: recibirán a los Charlotte Hornets en el amanecer de este viernes, a las 00:30 (hora argentina) en el Crypto.com Arena.