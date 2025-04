El increíble calendario que le queda a Independiente tras suspender su partido en Tucumán

El rojo no pudo disputar el encuentro que le correspondía contra Atlético Tucumán por una tormenta que obligó a suspender el encuentro de este sábado por la fecha 14 del torneo doméstico. Cómo quedó la agenda.

Un ex DT de Independiente reveló que quiso llevar a Maravilla Martínez y porqué no lo logró

En el fútbol argentino, hay historias de pases que nunca se concretan pero que dejan huella. Una de ellas tiene como protagonista a Maravilla Martínez, hoy goleador indiscutido de Racing Club, pero que estuvo a un paso de vestir la camiseta de su eterno rival, Independiente. Así lo reveló recientemente Carlos Tevez, quien durante su ciclo como entrenador del Rojo reconoció que intentó fichar al delantero que hoy brilla del otro lado de Avellaneda.

En una entrevista concedida al programa Olga, el Apache fue contundente cuando le preguntaron por Martínez: “Es muy bueno Maravilla, me gusta. Yo me lo quise llevar a Independiente”, confesó sin vueltas. Su interés no fue casual. Durante su paso por Instituto de Córdoba, el delantero oriundo de Campana había tenido un 2023 explosivo con 18 goles, lo que despertó el interés de varios clubes del fútbol argentino, entre ellos los dos grandes de Avellaneda.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1912281472934854974&partner=&hide_thread=false "Quise llevarme a Maravilla Martínez a Independiente"



Tévez pidió al goleador de Racing cuando era DT del Rojo: "Lo impidió el tema económico" pic.twitter.com/v2YdPL5ufO — OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

Tevez explicó que había hecho un pedido concreto a la dirigencia de Independiente: “Había pedido a (Gabriel) Ávalos y a Maravilla, a los dos”, recordó. Y agregó que incluso había conversado personalmente con Martínez: “Había hablado con él todo, me dijo que sí. Pero estaba lo económico de por medio”. Finalmente, la negociación no prosperó y el futbolista terminó recalando en Racing, donde su presente es inmejorable.

El 27 de diciembre de 2023, Racing cerró su incorporación a cambio de dos millones de dólares y le ofreció un contrato por tres temporadas. Desde entonces, Maravilla no hizo más que devolver la confianza con goles: suma 40 tantos en 63 partidos, se consagró campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, y ya es el quinto máximo goleador del club en el siglo XXI.

El gran momento de Maravilla Martínez

Hoy, con nueve goles en el Torneo Apertura —el último, de penal ante Aldosivi—, Martínez lidera la tabla de artilleros y es la gran figura del equipo que conduce Gustavo Costas. Su rendimiento, además, lo catapultó al radar de la Selección Argentina, que lo sigue de cerca de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias.

El cruce de caminos entre Tevez y Martínez representa uno de esos giros del destino que suelen alimentar el folklore del fútbol argentino. Porque mientras Racing disfruta de un goleador letal que rompe redes y pelea por títulos, Independiente todavía busca ese nombre propio que pueda aportar la regularidad ofensiva que tanto le falta.

Tal vez por eso, las declaraciones del Apache resonaron fuerte entre los hinchas rojos, que vieron cómo una posibilidad concreta se les escapó por cuestiones presupuestarias. Para Racing, en cambio, fue una apuesta ganadora. Y para Maravilla, una revancha personal que lo puso en la cima del fútbol local y en la consideración de Lionel Scaloni.