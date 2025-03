El increíble video gastando a Brasil que hizo TyC Sports antes del clásico

El clásico entre Argentina y Brasil del próximo martes, que se jugará en el Más Monumental desde las 21, ya empezó a levantar temperatura. " Sabemos cómo son los partidos ante Brasil. Son partidos aparte , pero no dejan de ser por tres puntos", confesó tras la victoria ante Uruguay Nicolás Otamendi. Se saben que son distintos y la pica entre ambas selecciones se acrecienta con el paso del tiempo.

El medio deportivo Tyc Sports sabe chicanear este tipo de eventos con larga historia y de características particulares con videos sutiles que contienen mensajes indirectos hacia el rival. Ante el evento que puede determinar la clasificación de la Scaloneta al próximo mundial, el canal lanzó un video a las redes sociales con imágenes sobre duelos históricos entre ambas selecciones y una historia particular: el recibimiento de un padre ( Argentina ) a su hijo (Brasil) en su casa.

"No hay alegría más grande para un padre que la que siente cuando un hijo va a su casa. Es hermoso recibirlo efusivamente. Sentirlo cerca, abrazarlo, divertirse con él. Darle alguna que otra palabra, caricia. No querés que se escape por nada en el mundo. Pero, más importante, que se vaya con el buche lleno", se escucha relatar una voz en off mientras el video muestra distintas escenas que representan el clásico en el cual Argentina ha sido quien se impuso, siendo que en 2021 logró el título de la Copa América venciendo a la Canarinha en el Maracaná.