El indignante puesto que pusieron a Lionel Scaloni en el ranking de mejores DT del mundo

A pesar de haber ganado dos Copas Américas, la Finalísima y la Copa del Mundo en los últimos cuatro años, Scaloni no recibió el lugar que merecía.

Para muchos es insólito que Scaloni no esté en los cinco primeros puestos, teniendo en cuenta que desde que asumió el cargo, Scaloni ha guiado a Argentina a la conquista de cuatro títulos importantes: la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024

La revista destaca que "Argentina es ahora una fuerza en el fútbol internacional, habiendo ganado sus últimos tres torneos, con un grupo que no es precisamente una generación dorada, pero que ha sido galvanizado por Scaloni, alineando a toda una nación en torno a un objetivo común". Este logro le ha valido, además, ser nominado nuevamente al premio The Best de la FIFA al mejor entrenador del mundo, galardón que ya obtuvo en 2022.

Scaloni 2.jpg Lionel Scaloni

Los otros argentinos que están en el ranking de mejores DT del mundo

Junto a Scaloni, otro argentino destacado en el top 10 es Diego Simeone, quien se encuentra en el octavo puesto. El "Cholo" ha mantenido al Atlético de Madrid como un equipo competitivo tanto en la liga española como en la Champions League, siendo reconocido por su estilo de juego aguerrido y su capacidad para sacar el máximo rendimiento de sus jugadores. Simeone continúa demostrando su valía en uno de los clubes más importantes de Europa, y su inclusión en el ranking refuerza su estatus como uno de los mejores entrenadores del continente.

En cuanto a los otros técnicos argentinos presentes en la lista, Mauricio Pochettino aparece en la posición 24. Actualmente, el exentrenador del Tottenham y Paris Saint-Germain está a cargo de la Selección de Estados Unidos, donde busca implementar su filosofía de juego. Marcelo Bielsa se ubica en el puesto 27, mientras que Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, ocupa la posición 35.