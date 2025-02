El inesperado apoyo de Caruso Lombardi a Javier Milei

Es que ante la consulta del conductor sobre que opinaba sobre lo hecho por el presidente en este año y medio de gobierno, Caruso no dudó en mostrar optimismo. “Por lo menos está haciendo cosas que no hacían otros, eso es lo que me gusta. No voy a empezar con ‘Ay yo lo voté, yo lo quiero’, yo no empiezo a hacer ese chamuyo para quedar bien. A mi me gustan que hagan las cosas como corresponden, como tienen que ser”, aseguró Ricardo Caruso Lombardi.