El inesperado elogio que recibió Franco Mastantuono que sorprendió a todo River

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no dudó en sumarse al coro de elogios que viene generando el joven volante. En una entrevista concedida al programa Gelatina, el dirigente sorprendió con sus declaraciones: “Hoy, ¿no es la figura de River? Y tiene 17 años. Podría haber ido a jugar el Sudamericano Sub 17 y no lo hizo para quedarse a jugar en River. Pero tiene ¡17 años! y juega con una altura y un nivel…”, expresó, visiblemente impactado por el rendimiento del juvenil.