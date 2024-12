El inesperado piropo de Hugo Gatti a Juan Román Riquelme

El siempre polémico ex arquero sorprendió a todos al salir a respaldar a Riquelme en su gestión como presidente.

A pesar de las divisiones que genera la gestión de Juan Román Riquelme entre los hinchas, Gatti no escatimó elogios hacia el máximo dirigente del club. “Riquelme sabe mucho de fútbol. A mí me tapó la boca. No hay que enfrentarse a él porque perdés. Tiene poco vocabulario, pero te liquida con velocidad mental. Es rápido como cuando jugaba”, expresó el "Loco" en una entrevista con La Nación. Además, destacó cómo la experiencia europea de Riquelme, especialmente su paso por el Villarreal, lo ayudó a moldear su mentalidad como dirigente.