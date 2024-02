El inesperado posteo del Poroto Cubero tras el 5-0 de River a Vélez

La situación de Cubero en Vélez ha sido compleja, especialmente después de 28 años en el club y su participación como Director de Relaciones Internacionales, cargo que perdió con la llegada de la nueva dirigencia. Según informes de medios partidarios, el exjugador envió una carta documento a la CD de Vélez reclamando comisiones por las empresas que había acercado al club.

Cómo es la situación dirigencial de Vélez

La polémica en las redes sociales se suma a la difícil realidad deportiva de Vélez, que no solo tuvo que enfrentar una derrota contundente frente a River sino también problemas internos relacionados con el mercado de pases. Fabián Berlanga, mandatario del club, expresó su preocupación por la fragilidad defensiva del equipo y reveló que siguen buscando un delantero, producto a la inesperada salida de Santiago Castro.

Cubero 2.jpg El posteo del Poroto Cubero aclarando las cosas

“Nosotros no queríamos venderlo. Nos obligaron a venderlo, a último momento. Se firmó el 27 de enero. Ya cerraba el mercado de pases en el corto plazo. Cuando salimos a buscar, que ya veníamos, era muy difícil conseguirlo. No sabíamos cómo iba a terminar. No podíamos hacer una inversión, como la que estamos intentando hacer ahora, que se frena porque no es culpa nuestra", aseguró el presidente de Vélez.