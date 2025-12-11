⁠El insólito apodo que tenía Messi cuando jugaba en las inferiores de Newell's

Hernán Galíndez, arquero de Huracán y la Selección de Ecuador, reveló el apodo que tenía el jugador en las inferiores.

Hernán Galíndez es una de las pocas personas que puede decir que conoce a Lionel Messi desde chiquito. El fútbol los puso en un camino similar cuando eran niños y se enfrentaron en varias oportunidades durante las inferiores. Desde ese momento el actual arquero de Huracán y la Selección ecuatoriana padece su nivel futbolístico cuando lo tiene en frente.

En las ultimas horas el arquero reveló distintas anécdotas que tiene con el astro rosarino de aquella época. “Messi jugaba con la 10 de Newell’s y con las de muchos equipos...”, contó a ESPN y sumó:“Todos los equipos que querían salir campeones, lo llamaban a él. Esa es la verdad”.

En su relato, el arquero contó un apodo particular que tenía el jugador durante esa etapa: "Durante el Baby‚ hasta la edad que él se fue, muchas veces. Se nombraba... Siempre le decían ‘El Colorado que juega con la 10 ’, el ‘Coloradito que juega con la 10′. Cuando te decían eso, arrancabas 3-0 abajo “.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998564498995642472&partner=&hide_thread=false "EL COLORADITO QUE JUEGA CON LA 10." ¿Hace cuánto que Hernán Galíndez sufre los goles de Leo Messi? Así lo cuenta el propio protagonista.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025

"Era una bestia. Hay videos que se ven y era de esa forma. Era algo llamativo para nuestra edad que alguien maneje la pelota así. Era muy raro. Donde se ve, uno de los inicios, de una camiseta blanca con anaranjado, se llama Abanderado Grandoli. Eso también estaba muy cerca de mi casa y de la de mis abuelos. Ahí también nos enfrentábamos. El primer recuerdo que tengo de atajar, de un gol, me lo hizo él. Pasó a cinco compañeros e incluyéndome a mí”, sumó.

“Nunca fuimos amigos, ni compañeros. Él fue compañero de Leo Campana (delantero ecuatoriano), que es compañero mío de habitación en la selección. Ahí está la anécdota de la última vez que yo cambié la camiseta con Messi”, dijo y agregó: “Mi hijo, que tiene 8 años, me decía ‘quiero la camiseta de Messi’, como todos los chicos del mundo. Yo le decía que era difícil. Le dije a Leo, cuando empezó a ser compañero en el Inter, que me traiga una camiseta de Messi en Inter. Después a Campana no lo citan, pero me dice hablá con Leo porque él sabe quién sos, hablá después del partido y podés cambiar la camiseta“

Desbordaron de emoción: la incontenible alegría de las inferiores de Newell's al ver a Messi

Miami recibe una gran cantidad de niños con las inferiores de clubes reconocidos a nivel mundial como Barcelona, River, entre otras instituciones que disputan el nuevo trofeo Messi Cup donde el astro Lionel Messi, en compañía de su amigo Lus Suárez, se hizo presente en distintos partidos.

En medio de la presentación del certamen que ya inició, Messi se acercó a los jóvenes jugadores para saludarlos y brindarle una charla a través de los altoparlantes. Frente a él, estaban también los representantes de Newell's que estallaron de felicidad al ver a uno de los mejores futbolistas que tiene la historia del fútbol mundial.

En un breve video compartido en las redes sociales, el astro rosarino se mostró ameno con los jugadores que no pararon de gritar su nombre e incluso cantar por la Lepra. Al ver la figura del '10', no pudieron contener su emoción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3_Rosario/status/1998717022876651647&partner=&hide_thread=false MESSI SALUDÓ A LOS JUVENILES DE LA MESSI CUP



Lionel Messi saludó a los juveniles que participan de la Messi Cup, entre ellos a los futbolistas de Newell's, quienes le manifestaron su cariño y admiración.



— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) December 10, 2025

Cuáles son los clubes que participan del torneo

Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea

Grupo B: River Plate, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán.