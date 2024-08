El insólito gol que se perdió Alejandro Garnacho en el debut de la Premier League

El arquero suizo del conjunto londinense se lució con dos atajadas al portugués Bruno Fernandes muy cerca del área chica que pudieron poner en ventaja al United pero nada más, ya que se replegó bastante para evitar los contraataques del local.

Ya para la segunda etapa se hicieron notorios los ingresos de Zirkzee y Garnacho: el primero, tras un centro desde la derecha del juvenil argentino, el neerlandés desvió con la zurda la pelota para el 1 a 0 y único tanto del United.

¡ASISTENCIA de Garnacho y Joshua Zirkzee marca el PRIMER GOL de la temporada en la #PREMIERxESPN! ¡United 1-0 ante Fulham sobre el cierre!



Mirá la #Premier en #DisneyPlus pic.twitter.com/KJLb1UkLox — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2024

Sin embargo, a pesar de la asistencia, el argentino no estuvo fino y en la última jugada del partido, tras un pase de Marcus Rashford que lo dejó solo en el área ante el arquero del Fulham, Garnacho no le dio bien y tiró afuera lo que pudo haber sido el 2 a 0.

¿Cómo sigue la Premier League?

La primera fecha continúa con los siguientes partidos: sábado 17; Ipswich Town vs. Liverpool, Arsenal vs. Wolverhampton, Everton vs. Brighton, Newcastle vs. Southampton, Nottingham Forest vs. Bournemouth y West Ham vs. Aston Villa. El domingo 18; Brentford vs. Crystal Palace y Chelsea vs. Manchester City. Y cierra el lunes 19 con Leicester vs. Tottenham.

El jugador de la Selección Argentina que fue presentado en su nuevo equipo

El delantero argentino Julián Álvarez fue presentado en el Atlético de Madrid y aseguró “no sentirse un superhéroe” por haber conseguido el mundial, a la vez que habló sobre los títulos obtenidos a lo largo de su carrera y opinó sobre su paso del club inglés al español.

“Primero que nada quería agradecerle al presidente (Enrique Cerezo) y a todos los dirigentes. A toda la gente que hizo esto posible, al cuerpo técnico, a los jugadores, al staff que me han recibido muy bien”, fueron las primeras palabras del jugador en su presentación.

A su vez, se mostró entusiasmado por su futuro en el Colchonero: “Estoy muy contento, muy emocionado. Desde el primer momento he sentido el cariño de todos los hinchas del Atlético”.

“Siento que en el equipo hay muchos jugadores importantes. Creo que somos eso, un equipo donde todos vamos a ayudar para dejar al Atlético de Madrid en lo más alto”, sentenció.

“Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. No me siento un superhéroe por haber conseguido el mundial”, respondió el ex River cuando fue cuestionado sobre su contundente participación en el Mundial 2022.

También, agregó: “Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente desde el primer momento y estoy muy agradecido”.