El insólito pedido de la AFA a Riquelme para cuidar al Chiqui Tapia en el amistoso de la selección Argentina

Esta noche se jugará el segundo partido amistoso que la Argentina programó en La Bombonera para esta fecha FIFA. El encuentro tendrá un par de condimentos que lo harán especial: último juego de la Albiceleste en tierras argentinas antes del Mundial y el presente del Chiqui Tapia , presidente de la AFA, acorralado por los problemas legales que se encuentra enfrentando.

Además, el mandamás del fútbol argentino es altamente cuestionado por el público futbolero y ante esta situación, desde su entorno, le hicieron un especial e insólito pedido a Juan Román Riquelme , presidente de Boca Juniors.

Según reveló el periodista Jonatan Viale, desde el círculo más cercano de Tapia, le pidieron ayuda a Riquelme para evitar los posibles insultos que pueda recibir el presidente de la AFA. Recordemos que en los últimos tiempos, en distintas canchas del fútbol argentino, se han escuchados cánticos en contra del expresidente de Barracas Central.

Viale aseguró en Radio Rivadavia: "Absolutamente confirmado el operativo blindaje que le van a hacer a Tapia en La Bombonera. Tapia le habría dicho a Riquelme 'poneme tu gente en La Bombonera'". La versión apunta a una coordinación con el entorno del ídolo y actual dirigente de Boca para contener posibles manifestaciones en contra del presidente de la AFA.

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En la misma línea, Daniel Avellaneda afirmó: "Ha sucedido en otras ocasiones en donde los barras de Boca agredieron a la gente que insultó a Tapia en las tribunas", aludiendo a antecedentes en los que se habrían producido episodios de tensión en el estadio. Viale también agregó: "Una persona cercana a Tapia le dijo a Riquelme que lo cuiden, porque no quiere que le griten de todo", reforzando la hipótesis de un pedido directo para evitar cánticos o agravios durante el partido.

Argentina se despide su público antes del Mundial frente a Zambia

La Selección Argentina se medirá esta noche, desde las 20:15, a Zambia en La Bombonera. Será el segundo amistoso que disputará en esta fecha FIFA el conjunto que dirige Lionel Scaloni, que busca dejar atrás la pálida imagen demostrada ante Mauritania, en lo que será la última presentación de la albiceleste en territorio nacional antes de que comience la Copa del Mundo.

Este partido servirá al entrenador para terminar de definir la lista para el Mundial, donde aún falta definir algunos nombres. El primer encuentro ante Mauritania le permitió a Scaloni probar desde el inicio a Marcos Senesi (Bournemouth de Inglaterra), mientras que en el segundo tiempo les dio minutos a Agustín Giay (Palmeiras de Brasil) y Gabriel Rojas (Racing), en una semana compleja desde lo emocional para el plantel por la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un entrenamiento.

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El probable once titular para esta noche será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Además, el partido de la Argentina frente a Zambia contará con la transmisión de Telefe y DSports.