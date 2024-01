El jugador del Manchester City que confesó detalles increíbles de su doble vida

En una entrevista con el periódico británico The Sun, el lateral derecho se reconoció como culpable de que se haya roto el vínculo con Annie Kilner, su esposa, hace algunas semanas: "Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando ella. Intenté preguntarle, pero solo hay dolor. El hombre que debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella, hizo esto. Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir".

“El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y me equivoqué. Necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”, admitió el defensor de la Selección de Inglaterra.

“Lo que hice es horrible y asumo toda la responsabilidad de las decisiones que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo hice por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación. No sé lo que me deparará el futuro, pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante... y yo tengo la culpa”, agregó Walker.

image.png

Y completó: “Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo. Los que están fuera del campo definitivamente son más dañinos. El fútbol ha sido mi vida desde que tenía seis años, pero mi familia está antes que nada en este planeta”.