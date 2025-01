El jugador europeo que sueña con jugar en San Lorenzo

El mercado de pases de invierno en el fútbol argentino no deja de sorprender. Tras la llegada estelar de Iker Muniain a San Lorenzo , el club de Boedo podría concretar otro golpe de alto impacto con la incorporación de Andries Noppert, el arquero neerlandés que fue parte de la Selección de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Su posible arribo al Ciclón encendió la expectativa de los hinchas y captó la atención del mundo futbolístico.

El interés por Noppert fue confirmado por el propio arquero en diálogo con ESPN Netherlands. “Sí, es real el interés, se lo informaron a mi representante. Es algo muy positivo, me gustaría, pero todavía no se contactaron con el club. Quiero jugar. Es un honor que se presente un club así. Tuve la oportunidad de jugar contra Argentina en el Mundial y lo que ocurrió en las tribunas fue una auténtica locura. He visto vídeos, con San Lorenzo pasa lo mismo”, expresó el arquero de 30 años, quien milita en el SC Heerenveen.