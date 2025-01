El jugador ex River y San Lorenzo que fue denunciado por estafa

Cristian Ferreira: el ex River denunciado.

El periodista Juan Etchegoyen reveló lo sucedido con el ex futbolista de River : “ Ha estado dilatando el pago durante varios días. Esta situación la conozco desde hace más de una semana y es increíble que no haya saldado la deuda, sobre todo considerando que tiene ingresos muy elevados ”.

La dueña de la inmobiliaria, Isabel Boscarino confirmó lo sucedido, a través de un audio que le envió al periodista: “El cliente, Cristian Ferreira, se alojó en una casa de lujo en Villa Carlos Paz, una de las mejores de la zona, y se marchó sin pagar el monto completo ”.

i.jpg

“La estadía fue del 20 al 26 de diciembre. Se había acordado un precio, se le enviaron los valores y abonó solo una seña, pero no cumplió con el resto. La deuda es de 490 mil pesos y él tiene pleno conocimiento de que aún no ha pagado. Además, el costo de la limpieza quedó impago, ya que tampoco se hizo efectivo”, concluyó.

El ex jugador de San Lorenzo llegó a equipo de La Paternal luego de que el entrenador Marcelo Gallardo no lo tuviera en cuenta, tras su paso en el “Clicón”, en el “Millonario”. Argentinos Juniors posee el 50% del pase por U$S 700.000 y Ferreira cuenta con un contrato hasta diciembre de 2027.

Otro escándalo en el fútbol argentino: el fallo de la AFA contra Riestra

Luego del escándalo en donde el influencer Spreen jugó unos segundos para Deportivo Riestra en el partido ante Vélez, el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó al “Blanquinegro” con una importante suma de dinero.

El chico de 22 años fue uno de los titulares en el encuentro ante el “Fortín” por la Fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol el año pasado, en donde el resultado terminó siendo un empate 1-1 y despertó mucho enojo en los fanáticos del deporte.

La multa a Deportivo Riestra es de $20.000.000 y, a ello, se le suma que el club deberá hacer una “disculpa oficial” a los medios de comunicación a nivel nacional, en un intento de reparar los daños causados con su “campaña de marketing”.

A su vez, el actual técnico de la institución Cristian “El Ogro” Fabbiani e Iván Raúl Buhajeruk, más conocido como “Spreen”, fueron advertidos “en virtud de su participación en los hechos”.

Por otro lado, aún se investiga si la situación vivida en el partido -el cual movió alrededor de 48 millones de pesos, según Juan Rozas de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar- estuvo relacionada a las apuestas ilegales.

La Justicia es la encargada de averiguar si esto sucedió, analizando también tanto a las plataformas legales como la posibilidad de que alguien haya tenido información privilegiada de antemano. También se investiga si se efectuaron apuestas a través de plataformas ilegales, lo cual podría agravar más el caso.

Iván Buhajeruk, conocido como Spreen en el mundo de las redes, hizo su debut en la delantera de Deportivo Riestra contra Vélez, donde jugó tan solo un minuto, luego de ser sustituido por Gustavo Fernández, por la vigésima segunda fecha de la Liga Profesional.