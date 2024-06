El jugador que se quedó fuera de la Copa América que se le plantó a Lionel Scaloni: "Voy a volver"

Un futbolista que no pudo jugar la Copa del Mundo 2022 brindó una entrevista y afirmó que volverá a la Selección. Además, contó su crisis donde "no le encontraba sentido a seguir jugando al fútbol".

En una entrevista mano a mano con el diario Olé, el actual arquero del Atalanta de Italia fue consultado sobre la posibilidad de regresar al combinado nacional a pesar de las últimas ausencias. " No lo sé porque no depende de mí. Yo acabo de tener una gran Copa. Estoy disfrutando de eso. Voy a disfrutar de las vacaciones, que las necesito hace un tiempo también con mi familia. Y te repito: para mí empezó una nueva carrera. Soy otra persona, una nueva . Totalmente distinta. Todo lo que me pasó me hizo más fuerte, como quedar afuera del Mundial. En algunas cosas ya no hay vuelta atrás. Ya haber coronado eso con un título", inició su relato Juan.

Y sentenció: "Obvio que voy a tener chances en la Selección porque las tuve antes. Y hoy, que estoy en otro momento, siento que empieza otra carrera. ¿¡Cómo no voy a tener esperanza!? Creo que va a llegar, estoy seguro. No sé cuándo porque no depende de mí. Hay otros arqueros, hay un técnico que tiene que tomar decisiones en base a un montón de cosas. Hay personas que trabajan para eso y que están todo el tiempo mirando arqueros. Pero te puedo decir que si estuve antes, cuatro años en la Selección, sé que voy a volver a la Selección y por mucho tiempo más".

Musso con el Huevo Acuña.jpg El neuquino Marcos Acuña en una foto con dos de los arqueros de la selección Emiliano Martínez y Juan Musso que hoy reemplazará al Dibu.

Su ausencia al mundial Qatar 2022

"Son las decisiones que a veces toca aceptar... En la Selección todos los jugadores que vayan son figuras en su equipo. No es como en el club o en cualquier otro lado. En la Selección todos los arqueros que van tendrán un motivo para ser llamados. Acepté una decisión del técnico que me dolió mucho. Era un Mundial... Sabía que las posibilidades de ganarlo eran muy altas, veníamos de ser campeones de la Copa América, con un Messi increíble, súper inspirado. Yo creía mucho en ese Mundial. Miré todos los partidos sabiendo que se podía dar, que era muy posible que podía pasar, que éramos candidatos de verdad. Al principio me costó la decisión y por todo ese tipo de cosas fue un periodo muy difícil, Pero mi mujer me ayudó mucho a levantarme y seguir", comentó Musso.

El difícil momento en su carrera deportiva

"Tenía ganas de tomarme unas vacaciones largas con el fútbol... No largar, pero vacaciones largas, sí. Quería tomarme un tiempo porque no le encontraba sentido a seguir jugando al fútbol en ese momento. Quería bajar un cambio. Pero siempre encontré fuerzas. Mi mujer me hacía levantarme cada día y entrenarme cada vez mejor. Caca vez más fuerte. Sabía que a todo eso que me estaba pasando tenía que transformarlo de alguna manera en algo positivo. Y confiar en que Dios me iba a premiar en algún momento. Que no sabía cuándo. Y hoy siento que recibí el premio a todo eso", relató el arquero.