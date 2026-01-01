El jugador de Vélez que se va libre y destruyó a la dirigencia: "No están a la altura"

El extremo del Fortín apuntó contra los directivos tras no acordar su renovación y jugará en Villarreal.

El jugador de Vélez que se irá libre y atacó duramente a la dirigencia del club.

El atacante Thiago Fernández se despidió de Vélez en duros términos y apuntó de manera directa contra la dirigencia actual antes de viajar a España para incorporarse al Villarreal en este mercado de pases. El extremo de 21 años quedó en condición de libre este 31 de diciembre y utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de su salida.

En su posteo, fue duro contra la dirigencia del Fortín, comentando que "no están a la altura para manejar esta enorme institución" . No es el primer caso bajo este mandato que un talentoso juvenil se va libre del club.

Tras varios meses de negociaciones fallidas, Vélez perdió a uno de los futbolistas más determinantes del plantel campeón de la Liga Profesional 2024 . Más allá de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el 1° de diciembre y que lo marginó de la definición ante Huracán, Fernández cerró el año con cinco goles y seis asistencias, siendo una pieza clave del equipo de Liniers.

Mientras atravesaba la recuperación, las charlas por la renovación continuaron con ofertas y contraofertas que se arrastraban desde antes de la lesión. Sin embargo, el acuerdo nunca llegó y en agosto, ya con el alta médica, el club anunció su apartamiento definitivo. Desde entonces, el jugador se entrenó por su cuenta.

Hoy finaliza el contrato de Thiago Fernández con #Vélez. Jugó 48 partidos, marcó 6 goles y dio 9 asistencias. Se marcha en condición de libre.

Las declaraciones de Thiago Fernández contra la dirigencia de Vélez

En su mensaje de despedida, Fernández expuso a los responsables del conflicto con nombre y apellido: “Lamentablemente hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre si, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa, Fabian Berlanga me dijo ‘no renueves, te están mintiendo en el contrato’, y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar”.

Además, agregó: “Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar, y perteneciendo al equipo campeón, que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)”.

"Hoy el club está manejado por personas que no están a la altura, como Berlanga, Costa, Álvarez y Pait"



Thiago Fernández se despidió de #Velez y apuntó contra algunos dirigentes de fútbol, con nombre y apellido.

Pese al conflicto, el futbolista remarcó su vínculo con la institución y sus trabajadores, y agradeció el apoyo de los hinchas. Fernández dejó Vélez tras 48 partidos oficiales desde su debut el 21 de abril de 2023, con cinco goles y seis asistencias, y firmó contrato con Villarreal hasta junio de 2031

El delantero deberá presentarse el 2 de enero en el club español, a la espera de definir si será tenido en cuenta por Marcelino García Toral o si saldrá a préstamo debido a su prolongada inactividad.

Los dos ex Vélez que demostraron su apoyo

Gianluca Prestianni y Santiago Castro, otros juveniles que tampoco se marcharon en buenos términos, le expresaron públicamente su respaldo. Los dos tienen presente europeo tras sus polémicas salidas de la institución argentina.

Ambos jugadores comentaron el posteo del extremo con íconos de aplausos, demostrando el apoyo tras haber vivido situaciones similares en el pasado con la dirigencia del Fortín.