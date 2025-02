¿El Kun Agüero se acerca a la política?: su aparición en Villa la Angostura que llamó la atención

Sergio El Kun Agüero continúa disfrutando de sus vacaciones y aprovechó para visitar a Mauricio Macri , con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años. El ex delantero de la Selección argentina se alojó en la residencia que el ex presidente posee en Villa La Angostura , donde compartieron momentos en familia junto a sus respectivas parejas.

720.webp

Además, la pareja del “Kun” compartió imágenes disfrutando de la estadía en la residencia junto a su hija Olivia, de apenas seis meses de edad. La familia de Agüero y la de Macri también realizaron una excursión en lancha por el lago Nahuel Huapi, disfrutando del paisaje patagónico.

La relación entre el ex futbolista y el ex presidente no es nueva. Durante el Mundial de Rusia 2018, Macri se comunicó con el Kun antes del partido clave ante Nigeria para expresar su apoyo al seleccionado argentino, que finalmente logró la clasificación a los octavos de final.

Previo a eso, el político visitó al plantel en el predio de Ezeiza y allí tuvo una extensa charla con el “Kun”. Años más tarde, en un vivo de Twitch, el ex mandatario sorprendió al revelar que se whatsappeaba con el ex jugador de Independiente cuando le preguntaron cuál era el contacto más famoso en su celular.

“Qué sé yo... un expresidente. Me whatsappeo con varios. No sé... El Kun Agüero”, respondió, antes de sorprenderse al enterarse del éxito del ex futbolista en la plataforma de streaming: “Ah, ¿sí? No me jodas. Lo voy a desafiar a hacer un vivo, entonces”.

El nuevo deporte que practicará el Kun Agüero tras dejar el fútbol

El exjugador Sergio “Kun” Agüero cambiará la pelota por el volante en la próxima Evo Session de la Fórmula E, que se celebrará entre el 5 y 6 de marzo en el Autódromo Internacional de Miami. El argentino de 36 años participará en este innovador evento junto a otras celebridades y probará los impresionantes autos eléctricos GEN3 Evo, los más rápidos del mundo.

El “Kun” formará parte del equipo Tag Heuer Porsche, donde recibirá asesoramiento del último campeón de la categoría, Pascal Wehrlein. Desde la cuenta oficial de Porsche compartieron imágenes de sus primeros entrenamientos, acompañadas de un mensaje especial: ”¡Del campo al paddock! Sergio Agüero está haciendo su debut único en la Fórmula E al volante del Porsche 99X Electric. ¡Abróchate el cinturón!”.

Además, el propio Agüero expresó su entusiasmo por esta nueva experiencia: “Esto es una locura total: de futbolista a piloto de carreras en uno de los coches de carreras más rápidos del mundo. Estoy absolutamente encantado y quiero aprender todo lo posible”.

Más allá del espectáculo en pista, la Evo Session será parte de un reality show que mostrará cómo estas figuras de renombre se preparan para competir en una disciplina desconocida para ellas. La producción incluirá sesiones en simulador, entrenamientos físicos, estrategias con ingenieros y coaching personalizado.

Jeff Dodds, CEO de la Fórmula E, explicó el objetivo detrás de esta iniciativa: “Queríamos hacer algo que nunca se había hecho en el automovilismo. Darle a la audiencia una perspectiva única del mundo de un piloto de Fórmula E, visto desde los ojos de sus celebridades favoritas”.

El evento, que se desarrollará en la antesala del primer ePrix de la temporada, busca continuar con la expansión global de la Fórmula E y atraer a nuevos fanáticos a través de la participación de figuras del deporte y el entretenimiento.