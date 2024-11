El Kun Agüero con una diputada libertaria y la sugestiva visita a Casa Rosada: ¿Campaña por las SAD?

El ex futbolista se declaró en favor de las sociedades anónimas deportivas en repetidas ocasiones.

El Kun Agüero impulsa firmemente las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en Argentina. En medio de esta campaña, el ex jugador del Manchester City y el Barcelona visitó Casa Rosada para reunirse con dos importantes figuras del Gobierno. El presidente Javier Milei se ha manifestado en favor de las SAD en más de una ocasión.

Según TN, de la reunión de Agüero con Caputo también participó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Las SAD son un deseo del presidente de la Argentina, Javier Milei, y su equipo, que se transformó en una fuerte guerra contra la AFA que preside Claudio Chiqui Tapia, quien lucha junto a los suyos para rechazarlas y sostener el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.

Pero esa no fue la única reunión importante que tuvo el "Kun". También se juntó, por otra parte, con Guillermo Tofoni, el empresario dueño de World Eleven y que trabaja con Foster Gillett, el inversor inglés que invertirá en el modelo híbrido que quiere instalar Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, en el club.

Agüero ya había tenido una charla con Milei por la implementación de las SAD

Desde hace tiempo que Agüero se pronunció como un defensor de las SAD en el debate por su implementación. De hecho, en marzo de este año, mantuvo una charla de forma directa con Milei respecto a la instalación de las mismas.

"He tenido la dicha de poder hablar con Sergio Kun Agüero. Quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional. Tiene una profundidad analítica sorprendente y entiende la naturaleza de planteo que hacemos.", señaló Milei en Radio Mitre.

"No exigimos que todos los clubes sean privados, sino que si alguien quisiera tener un club privado, lo pueda tener. No exigimos un modelo. ¿Por qué no abrimos la posibilidad de otros esquemas societarios? En el fútbol u otro deporte, con una lógica distinta", dijo el presidente. El objetivo es poder legislar la posibilidad de que los socios de los clubes puedan votar para definir qué sistema prefieren.

El fútbol, más allá de las pasiones que despierta en los argentinos, no deja de ser un espectáculo. Ese criterio de que es un espectáculo tiene una contrapartida en beneficios. Cuando más beneficios saca, la calidad del espectáculo va a ser mejor. Si va a esquema societario que permita conseguir beneficios, la calidad va a mejorar", declarado Milei en aquel momento, en el programa de Gabriel Anello.