El lujo de Kevin Lomonaco en el entrenamiento de la Selección Argentina que se hizo viral

Durante uno de los habituales juegos de “loco” que se realizan en los entrenamientos, las cámaras captaron al zaguero central lanzando un amague elegante seguido de un pase de taco que hizo levantar cejas y sonrisas entre sus compañeros. El gesto técnico se compartió en redes y no tardó en generar repercusión entre los hinchas que celebran cada aparición de una nueva promesa en la albiceleste.

Embed LOMÓNACO A PURO LUJO



El defensor de Independiente se divierte en los entrenamientos con la Selección Argentina



@camicorrales10 pic.twitter.com/82HzW2Io0F — Diario Olé (@DiarioOle) June 3, 2025

Kevin Lomonaco cumpliendo su sueño de estar en la Selección

Pero más allá de los lujos, Lomónaco vive días de ensueño. A sus 23 años, ya entrena a la par de ídolos como Lionel Messi, Dibu Martínez y Nicolás Tagliafico. Y lo hace con una sonrisa que no se le borra del rostro. No es para menos: no todos los días se da el primer paso en la Selección Nacional, y menos aún en un grupo que viene de consagrarse campeón del mundo en Qatar.