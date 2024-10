El mensaje de Franco Colapinto a los argentinos luego de su gran carrera

Franco Colapinto se ha convertido en una verdadera sensación dentro de la Fórmula 1 , no solo por su talento detrás del volante, sino también por la conexión especial que tiene con sus fanáticos, especialmente los argentinos. El pasado fin de semana, durante el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el joven piloto de Pilar volvió a deslumbrar, no solo en la pista, sino también fuera de ella, donde protagonizó un emotivo momento junto a una multitud de hinchas argentinos que coparon las gradas del Circuito de las Américas.

Colapinto, que finalizó en la décima posición y sumó un punto clave en el campeonato, se encontró con una marea albiceleste que lo esperaba fuera de los boxes. Los fanáticos argentinos, que no dejan de seguirlo en cada carrera, le dieron una cálida bienvenida con banderas, cánticos y una energía que recordó a las tribunas de un partido de fútbol. "Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano, de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar", coreaban los presentes, emocionados de estar tan cerca de su ídolo.

Lejos de limitarse a firmar autógrafos y sacarse algunas fotos, Colapinto decidió hacer algo distinto para agradecer tanto cariño. Con una sonrisa en el rostro, se subió al alambrado que lo separaba de los fanáticos, sacó su celular y comenzó a grabar un video del inolvidable momento, mientras la gente seguía coreando su nombre con fervor. El gesto del piloto provocó una verdadera explosión de alegría entre los hinchas, que no podían creer la cercanía y simpatía del joven corredor, quien ya se ha ganado un lugar especial en el corazón de los argentinos.

En las redes sociales, el piloto de Williams no tardó en expresar su gratitud por el apoyo incondicional que recibió en el circuito. "Qué lindo día para unos puntitos... Increíble la cantidad de argentinos que había hoy, ¡nadie lo puede creer! NO TRATEN DE ENTENDERNOS. No tengo palabras para agradecerles todo lo que nos hicieron sentir este finde en el circuito. Los quiero mucho", escribió Colapinto, acompañando su mensaje con imágenes del emocionante encuentro con los fanáticos.

Colapinto 1.jpg Franco Colapinto con los fanáticos argentinos

El gran momento de Franco Colapinto

Esta no fue la primera vez que el argentino experimentó el calor de su gente en la Fórmula 1. Ya en Monza, Italia; Bakú, Azerbaiyán; y Marina Bay, Singapur, los hinchas se hicieron sentir. Sin embargo, el inicio de la gira americana ha demostrado que la conexión entre Colapinto y su público es cada vez más fuerte, y se espera que esto crezca aún más en las próximas carreras. De hecho, el próximo Gran Premio de Brasil promete ser otro hito en la relación entre el piloto y su gente, ya que se anticipa una gran presencia de argentinos que viajarán para alentar al joven de Pilar.