El mensaje inspirador que Djokovic le mandó a un tenista argentino

Esto generó alta repercusión en el circuito y Novak Djokovic le dedicó un sentido posteo: “Fuerza amigo. Siempre hay luz al final del túnel”, fue el texto, en idioma castellano, que el serbio incluyó citando el posteo de Gómez, quien había graficado su notificación con una foto propia en la que está con los ojos cerrados.

Nole incluyó además dos emojis: un sol y las manos uniendo palmas en señal de rezo. Esta no es la primera vez que el hoy 7° mejor tenista del ranking ATP se involucra por la salud física o mental de un colega, así como tampoco pasó por alto un hito de otro tenista argentino como Diego Schwartzman, recientemente retirado.

image.png

Tras consumarse el retiro del Peque, Djokovic le dedicó una publicación en Instgram para recordar un momento especial parafraseando una icónica frase de Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022.

El posteo de Federico Gómez

“Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie”, fue el primer fragmento.

image.png

En el siguiente tramo, destacó la sensación de soledad que es tan habitual en los jugadores: “No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizá tome por sorpresa a muchos, pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano”.

“Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hacen muy difícil de expresar, pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso”, fue el párrafo que más impactó.