El misterio de los botines fucsias de los jugadores en el Mundial 2026: todos los tienen por esta razón

Los futbolistas sorprendieron por un llamativo color de botines que ya se ve cada vez más en la Copa del Mundo 2026 . Los motivos del auge.

El misterio de los botines fucsias de los jugadores en el Mundial 2026

Si algo quedó claro con el correr de los años, es que el fútbol no escapa a las tendencias de la moda . Y este Mundial 2026 es un ejemplo claro. Dejando de lado los clásicos botines negros y blancos, ahora la mayoría de los futbolistas lucen colores llamativos .

En el torneo se ve una paleta cromática que se repite en los pies de muchas selecciones: un rosa eléctrico y brillante. Si bien este color históricamente estuvo asociado al feminismo , los expertos en psicología, diseño y marketing afirman que esto cambió, en especial en los deportes de alta competencia como el fútbol, un mercado que busca innovar permanentemente y ahora rompe con aquel estereotipo .

Según WGSN (Worth Global Style Network, por sus siglas en inglés), la principal empresa mundial de previsión y análisis de tendencias, el fucsia es uno de los colores más elegidos por su capacidad para transmitir optimismo , energía y creatividad .

Además, este color eléctrico y brillante contrasta fácilmente con la superficie siempre verde de los campos de juego. Esto es importante teniendo en cuenta las nuevas opciones en el consumo masivo de los partidos de fútbol, que en muchos casos se ven desde los smartphones y tablets.

Por último, el fucsia funciona causando un alto impacto visual, algo que resulta sumamente atractivo. Evidentemente, la estrategia comercial funciona ya que, de acuerdo a un informe reciente de Business Research Insights, el mercado de botines de fútbol fue valuado en este 2026 en unos 4.500 millones de dólares y se estima en unos 7.000 millones de dólares para 2027.

botines2 En el entrenamiento de la selección española quedó en evidencia el colorido de sus botines.

Los botines rosas, la tendencia del Mundial 2026

Según WGSN, uno de los colores clave de la temporada primavera/verano 2026 es el “electric fucsia”, tono luminoso que se ubica entre el rosa y el morado, y que “se inspira en actitudes progresistas y provocativas, y se centra en temas de resistencia rebelde”.

Esta paleta de colores atraviesa a todas las marcas.

La alemana Adidas, que viste a la Selección y a Lionel Messi, sacó a la venta para este Mundial el pack “Road to glory” (camino a la gloria), con distintos modelos que tienen como color dominante el rosa eléctrico.

Nike, que viste a equipos como Brasil y Francia y exhibe en sus publicidades a figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Jr y Cristiano Ronaldo, ofrece la línea “Break Out” con cuatro modelos nuevos, todos con el mismo tono en cuestión.

ghana panama Los botines rosas y fucsia, muy presentes en este Mundial.

La evolución en los colores de los botines

La proliferación de botines de colores estridentes surgió en los 90 y avanzó de forma imparable hasta la actualidad. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, el calzado negro fue prácticamente una norma no escrita, con modelos icónicos que convirtieron ese color en símbolo de tradición, sobriedad y rendimiento.

La irrupción de nuevas estrategias de marketing y la creciente importancia en la explotación de la imagen de los futbolistas hicieron que las marcas comenzaran a utilizar el color como una herramienta para diferenciar a sus deportistas sobre el césped y aumentar la visibilidad de sus productos.

El primer paso se dio en España a finales de los 90, cuando Joma desafió la tradición con los recordados botines blancos en 1996 de Alfonso Pérez y después los rojos de Fernando Morientes. Luego, llegaron pequeños detalles fluorescentes y combinaciones llamativas. Y finalmente aparecieron modelos completamente amarillos, naranjas, verdes o rosas.