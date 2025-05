El momento de Cipo y la importancia del público: "La gente es un jugador más"

Los futbolistas de Cipo , que están construyendo una campaña bárbara en el Federal A 2025 , ya lograron algo que no queda en las vitrinas, pero tiene trascendencia. El equipo del Chango Cravero le devolvió la ilusión a sus hinchas y la gente le devuelve al plantel su cariño con una apoyo masivo, solo comparable con los mejores momentos deportivo del club.

ON - Futbol Cipolletti vs Sol de Mayo (22).jpg Omar Novoa

"El equipo está haciendo las cosas bien y a medida que el equipo gana, va agarrando más confianza. Lo importante es que el equipo está unido y la gente acompaña, somos Cipolletti", señaló a LU19 Facundo Crespo, el arquero del Capataz hace varias temporadas y uno de los mejores del ascenso argentino.

ON - Futbol Cipolletti vs Sol de Mayo (11).jpg Omar Novoa

Las incorporaciones que llegaron de la mano de Cravero también se identifican con la gente y valoran las tribunas llenas. Andrés Almirón, a quien le cometieron el penal ante Sol, indicó: "Una locura, se vivió una verdadera fiesta. Le agradezco a la gente de todas las tribunas, lo que estoy viviendo es un sueño. Ojalá tenga para muchos años más. Estamos haciendo las cosas bien. Que se queden tranquilos, no los vamos a dejar a pata nunca".

Otro de los refuerzos que rinde cada vez que le toca y disfruta del ambiente en La Visera es Matías Páez: "sabíamos que iba a ser una fiesta esto. No tenemos presión, qué más lindo que jugar con la cancha llena y poder ganar".

ON - Futbol Cipolletti vs Sol de Mayo (4).jpg Matías Páez jugó con la "9" el último partido, pero es el 10 de Cipo. Omar Novoa

Un triunfo que vale por lo que costó obtenerlo

El 1 a 0 sobre Sol de Mayo tiene mucho valor para Cipolletti, porque le permitió estirar las diferencias en lo más alto de la tabla de la zona 1.

"Fijate como es la categoría, vas contra el último y fue el partido más duro que tuvimos. Gracias a Dios el equipo estuvo concentrado todo el partido. En general estos partidos los vas a buscar, te desesperás y los perdés. Hicimos un gran partido defensivamente y por eso nos pudimos llevar el triunfo", expresó Mellado.

"Fuimos un poco mejor que ellos, por más que fue un partido muy peleado, y nos llevamos los tres puntos justamente. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, ahora tenemos que ir a la cancha de Brown a jugar como venimos jugando, a buscar el partido. No hay otra forma de jugar para nosotros, no sabemos meternos atrás, por eso presionamos todo el tiempo. Ahora estamos punteros y tenemos que hacernos cargo", agregó el volante, de largo recorrido en la categoría.

"Fue el partido más difícil, no le encontrábamos la vuelta. No se dio como el resto que nos tocó disfrutar con anterioridad. Pero bueno, nos van a tocar estos partidos, durísimos. Contentos con la gente, con el equipo, el club, con todo", valoró Facundo Crespo, quien el año pasado era la figura casi todos los partidos y hoy tiene mucha menos participación por la forma de juego del equipo.

"Hace rato que no intervenía, me tocó una o dos esta vez. Tratando de sumar siempre, de darle tranquilidad al equipo. Tuvimos un primer tiempo que no fue lo mejor de lo nuestro, pero se ganó y eso es lo importante", destacó el guardameta.

Partido difícil que se destrabó con el penal

"Hicimos un partido muy bueno, por ahí el primer tiempo no pudimos manejar la pelota, pero acá está el carácter del equipo, los huevos que tiene este equipo. Cuando no nos salen las cosas ponemos el doble del esfuerzo así que muy contento por el resultado", señaló Almirón, segundo goleador de Cipo en el torneo con 5.

ON - Futbol Cipolletti vs Sol de Mayo (23).jpg Andrés Almirón fue reemplazado en el complemento. Omar Novoa

Sol de Mayo le planteó un esquema nutrido en la mitad de la cancha y no permitió que el Capataz tuviera juego fluido en el primer tiempo.

Tras un pase de Cristian Ibarra, Almirón fue derribado en el área y el juez Pablo Núñez cambió penal por gol. "Lo que dijimos en el entretiempo. Había que buscar la pelota filtrada porque la defensa de ellos achicaba muy adelante y así podíamos generar algo. Lo hablamos con el Picante (Ibarra) antes de arrancar el segundo tiempo. Con la velocidad y un poco de viveza, la corrí para el costado, el defensor me lleva por delante y creo que fue correcta la decisión del árbitro", dijo el "8" de Cipo.