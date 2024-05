El Mono Navarro Montoya bancó a Fabra, criticó a Martínez y se armó en Boca

El ex arquero e ídolo del Xeneize opinó tras la derrota con Atlético Tucumán respaldando la actuación de su compatriota

Fue importante su paso en el club de la Ribera que hoy en día es palabra más que autorizada para hablar sobre el Xeneize. En este caso, el ex arquero de la selección colombiana dejó varias cosas interesantes en su análisis de la actualidad boquense.

El actual entrenador respaldó a su compatriota Frank Fabra tras la derrota de Boca frente a Atlético Tucumán. El colombiano fue criticado por los hinchas nuevamente por su rendimiento, y el ex arquero salió a bancarlo.

Pero no solo fueron palabras de apoyo hacia el lateral izquierdo, sino que también aprovechó para justificar su floja actuación responsabilizando a Diego Martínez, que según él, se equivocó respecto a la posición que le designó al futbolista en el campo.

El Mono le respondió a un usuario que criticó a Fabra en su cuenta de X, tras la caída ante el Decano en el debut del Xeneize por la Liga Profesional: "Fabra no jugo en su posición, equivocación del entrenador“, le contestó el ex arquero a uno de los detractores del colombiano, explicándole la causa principal del flojo rendimiento que tuvo durante el encuentro.

Hola Matías.

Fabra no jugo en su posición, equivocación del entrenador y sostengo que es el mejor lateral izaquierdo que tiene @BocaJrsOficial y de los mejores que yo vi jugar en Boca. Podemos disentir respetando nuestras opiniones?

Te dejo un abrazo. https://t.co/RLulyWaxrh — Mono Navarro Montoya (@NavarroMontoya) May 13, 2024

Para el ídolo de Boca, la responsabilidad es meramente de Martínez, que decidió colocar al lateral como volante por izquierda, un puesto que no es propio de el futbolista.

Fabra jugó en esa posición durante los 55 minutos que estuvo en cancha, hasta que Jabes Saralegui lo reemplazó en el segundo tiempo. Por ende, el Mono entiende que la decisión del DT de ponerlo en esa zona, no sólo no fue acertada, sino que también perjudicó la actuación del jugador, que se vio asumiendo un rol que no es habitual para él.

Navarro Montoya además agregó a su respuesta lo siguiente, en defensa del colombiano: “Sostengo que es el mejor lateral izquierdo que tiene Boca y de los mejores que yo vi jugar en Boca. ¿Podemos disentir respetando nuestras opiniones?“, expresó el periodista, enalteciendo la figura de Fabra a lo más alto de la historia del club, ya que fueron varios los que se encargaron de defender la camiseta en esa posición.

Recordemos que Fabra tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2025, y su renovación no es prioridad por el momento para Juan Román Riquelme y su Consejo. De todas formas, su salida podría precipitarse, y concretarse antes de lo pactado. El futbolista podría abandonar el club a mitad de año, al igual que Darío Benedetto, que se encuentra en la misma situación que el colombiano.