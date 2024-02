El Mundialito en el que los chicos les enseñaron a los grandes

En la final se repitió una imagen que ya se había dado en varios partidos previos: los jugadores de Argentinos del Norte saludando y consolando a los de Deportivo Roca tras ganarle 2 a 1. Después, compartieron la foto final del torneo más allá de la alegría de unos y la tristeza de otros por el resultado.

captura norte roca mundialito.jpg

Fuera de la cancha, algunos padres y madres dieron una imagen triste. Mientras algunos apoyan, aplauden y acompañan, otros insultan a los árbitros, a los chicos rivales y a la organización.

Como todo torneo de esta envergadura, habrá aciertos y errores para ratificar y corregir, pero la violencia con la que se expresaron algunos padres y madres vuelve a llamar a la comunidad futbolera a la reflexión. No solo por el nivel de agresión, sino también por no entender que los verdaderos protagonistas son los chicos y no ellos.

La final de la categoría central se jugó tres días después de lo pautado por el temporal y eso dio tiempo a organizar un operativo que salió impecable, pero con aforo limitado para evitar incidentes.

Dentro de la cancha, los pibes estuvieron impecables. Fue el Mundialito en el que los chicos le enseñaron a los grandes.