El neuquino Matías Moya salió campeón, pero jugó poco y dejaría Colo Colo

Sin continuidad en el Millo, fue cedido a Banfield con la idea de empezar a jugar y en 2021 cruzó la Cordillera para jugar en Ñublense, donde se vio lo mejor de su carrera hasta ahora.

Luego de sus buenas actuaciones en Ñublense, fue adquirido por Colo Colo a fines de 2022 cuando al club lo dirigía Gustavo Quinteros. Sin embargo, no pudo ganarse su lugar como titular y fue alternando.

Moya no jugó el último encuentro, pero fue parte del plantel, que ha disfrutado de un buen año. Lo mismo le había pasado en la consagración de la Copa Chile de 2023.

En este 2024, el neuquino tuvo que sobreponerse a problemas físicos que no estuvieron relacionados con el fútbol para volver a estar a disposición.

"Me pasaron cosas extrafutbolísticas. Tuve dos infecciones, no tuve lesiones, nada, fueron cosas que me dejaron afuera porque tenían que pasar”, aclaró hace algunos meses.

Este año le metió un gol a Huachipato por la fecha 3 del torneo que su equipo finalmente ganaría.

matías moya grito.jpg

No seguiría en Colo Colo

Además de Moya, los otros argentinos que integran el plantel son Javier Correa, Leonardo Gil, Gonzalo Castellani, Emiliano Amor, Fernando De Paul y Ramiro González.

De los mencionados, Moya, Gil y González dejarían el club a fin de año. Según informó la prensa trasandina, el de Centenario podría emigrar a préstamo a Deportes Iquique y O'Higgins, que también integran la primera división.

El exRiver tiene contrato con el Cacique hasta diciembre de 2025. Palestino y Audax Italiano habrían mostrado interés en su ficha, según informó el sitio partidario "Dale Albo".

A Colo Colo le queda completar el partido decisivo de la Supercopa Chile contra Huachipato. El duelo se jugó parcialmente el 11 de febrero y se suspendió a los 78' por graves incidentes entre hinchas de Colo Colo y Carabineros, donde incluso se incendió parte del memorial de los Detenidos Desaparecidos del Estadio Nacional.

El próximo miércoles se disputarán los 12 minutos que restan del partido suspendido que el equipo de Almirón está ganando 2 a 0 y se pospuso por incidentes. En ese encuentro, Moya fue titular y es probable que complete el encuentro en lo que seguramente será una nueva consagración.

Los números de la campaña de Colo Colo

En la última fecha de la Liga de Chile, el equipo de Almirón empató 1 a 1 con el descendido Copiapó y como su perseguidor, Universidad de Chile, también igualó, festejó el título.

Además de hacer un buen papel en el plano internacional, quedando cerca de las semifinales de la Copa Libertadores (perdió con River en cuartos), Colo-Colo tuvo muy buenos números en el fútbol local: 21 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, con una efectividad del 74%. Además, marcó 49 goles y solo le convirtieron 21.

Es la segunda consagración del club en los últimos tres torneos y la 34 de su historia.